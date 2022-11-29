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經典賽／台荷之戰賣最快 第二波女孩名單有Yuri、丹丹
2023年世界棒球經典賽中華隊的單場賽事門票於12月2日全面開賣，今天開放中信卡友優先購買、單場限量5000張，對荷蘭之戰在10分鐘內完售；悍創運動行銷今天同步公布第二波啦啦隊名單，首度加入味全龍隊。
經典賽套票已於27日截止販售，單場賽事於12月2日全面開賣，中信卡友則於11月29日到12月1日期間優先購買，每場限量5000張，其中以3月11日對戰荷蘭之戰最搶手，限量5000張門票已於10分鐘內銷售一空，剩餘門票12月2日將在拓元售票系統全面開賣。
悍創運動行銷也同步新增經典賽第二波啦啦隊名單，「小龍女」正式加入中華隊經典賽應援行列，第二波名單分別是Passion Sisters妮可、Rakuten Girls Yuri、Uni Girls艾璐、Fubon Angels丹丹、Dragon Beauties小映。
中華隊出賽場次內野熱區票價最高3200元，外野票價1000元，非中華隊場次則為內野500元，外野300元。
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