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中職／味全「大帝」看擴編選秀 像是回到過去修正錯誤

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊曾陶鎔。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊曾陶鎔。記者陳宛晶／攝影

台鋼雄鷹隊擴編選秀將在12月5日放榜，身為味全龍隊第一次擴編選秀轉隊的過來人，「陶鎔大帝」曾陶鎔回想自己當初被選到時，其實覺得這是個不錯的機緣，就像是職棒生涯能搭上時光機回到過去，修正當初覺得怎麼沒做好的部分。

雄鷹成為中職第6隊投入中職戰場，按規定要參與兩次擴編選秀，第一次的相關時程從今天開始啟動，5隊提交30人保護名單，雄鷹則在12月5日下午2點前提交指名球員，選秀結果預計於下午5點前公布。

前一支新軍龍隊在第一次擴編選秀挑進的人馬，當時曾陶鎔被視為最受矚目的一人，生涯歷經轉瞬而過的巔峰後，未能維持穩定表現，導致他在一軍失去舞台，但年紀還不算大、也確實有砲管，仍被期待再次打出「大帝」身手之時。

以過來人的身分，給予即將出現在擴編選秀名單上的選手建議，曾陶鎔說：「到了新球隊，還是打職棒，身為有經驗的球員，還是要維持你要做的事情，儘快融入隊友、教練之間。」

他回想自己當時被龍隊選到，覺得是個不錯的機會，雖然必須待二軍整季，但對當時的他來說，是給自己一次重來一次的機會，「之前你可能會覺得怎麼當時沒有做的事，現在可以重來一次，把握住當時沒把握的方向，讓自己更踏實走好。」

曾陶鎔不諱言，直到現在，「讓自己更穩定在球場上發揮，這是我比較重要的課題，所以一直到現在還沒有給自己放假的感覺，一直在維持訓練。」

選秀 曾陶鎔 中職

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