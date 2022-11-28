中職／游擊破手套到外野金手套 陳傑憲第2個報喜郭俊佑

從游擊破手套變成外野金手套，陳傑憲得知獲獎的一刻，心中五味雜陳，回顧從2020年起開始向外野教練郭俊佑的部門報到，這一路走來咬了牙想要證明自己，他的念頭就是「不想再拖球隊後腿」。

陳傑憲今天以球員工會理事長的身分，出席回饋列車十周年記者會，結束後還要趕回台南，繼續明天的訓練菜單，周三要再度回到台北出席頒獎典禮，領取他的最佳十人、金手套外野手獎項。

陳傑憲過去在游擊、外野各拿過兩座最佳十人，今年是首度也把金手套一起帶回家，攻擊上，全季以打擊率3成09敲出126安、6轟、42分打點，另有17次盜壘；106場擔任外野手出賽則繳出守備率0.989、11次助殺，皆排名聯盟前段班，轉戰外野後守出口碑。

「看新聞得知是金手套當下，心裡很複雜，會想到之前失誤的畫面，稍微感傷的感覺。」陳傑憲坦言，過去因為內野守不好所以轉戰外野，「那時就有決心，去外野後要更認真去學習、去表現，不要再拖球隊後腿，訓練過程中，心思放得更重。」

陳傑憲對金手套有夢，但一直不敢說出口，這次得獎給了他很大的信心，也更有動力去迎接下一個球季，「以前覺得這個獎項離我有點遠，終於可以把金手套當成目標這句話說出來。」

郭俊佑是陳傑憲最想感謝的那個人，他說：「可以拿到這個獎，他對我是很重要的那個人，過程中教導我、訓練我，告訴我經驗傳承，拿到獎第一個是跟他分享喜悅。」語畢趕緊修正，「老婆在旁邊啦！老婆當然是第一個。」