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中職／王維中沒在台打過國際賽 期待成國家隊一分子

中央社／ 台北28日電
王維中。 報系資料照
王維中。 報系資料照

中職味全龍投手王維中和富邦悍將投手王躍霖今天出席關懷盃記者會，兩人目前已經開始自主訓練，被問起打經典賽意願，王維中沒在台灣打過國際賽，「很期待成為國家隊一分子。」

第29屆關懷盃棒球邀請賽今天在北流卡夫卡舉行開賽記者會，今年賽事將於12月9日至12日在台東舉辦，以泰雅族語Mubuy為口號，意思為傳承，今年的關懷盃大使為台東出生的台電女籃好手郭佳紋。

郭佳紋上台致詞帶著兩名「保鑣」，剛好是台東老家鄰居王維中、王躍霖，3人的輩分關係，郭佳紋雖然年紀比較小，但算是王維中和王躍霖的阿姨。

王維中表示，和郭佳紋小時候就彼此認識，也有一起打過籃球。王維中和王躍霖相挺每年關懷盃活動，王維中表示，今年應該是第5次參加，剛好又回到自己的家鄉台東。

王維中和王躍霖目前都在台中維持自主訓練，王維中今年球季身體狀況比較多，他表示球季結束以後，花了很多時間在治療、復健，目前已經開始丟球，盡量不要讓進度落後。

對於2023年世界棒球經典賽，王維中笑說，好像沒有在台灣打過國際賽、很期待，如果有機會被選進正式名單就盡全力，希望可以成為國家隊一分子。

王維中 王躍霖 關懷盃

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