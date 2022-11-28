快訊

懶人卡／不忍了！烏魯木齊大火燒出民怨 大陸多地爆發反封控「白紙革命」

高市議員黃捷加入民進黨團運作 黨部主委曝：很快會入黨

桃園20多歲媽兩度出遊3天 1歲女兒獨留在家沒吃喝餓死

中職／從交棒到願意續戰國家隊 林智勝透露想法轉折

中央社／ 台北28日電
「大師兄」林智勝。 報系資料照
「大師兄」林智勝。 報系資料照

中職味全龍隊球員林智勝今天出席關懷盃記者會，被問起2023年經典賽，林智勝也透露是否再披國家隊戰袍其實有過想法轉折，「我喜歡走在前面，如果大家相信我、就跟我走」。

中華職棒味全龍隊40歲球員林智勝今天出席關懷盃棒球賽記者會，2023年世界棒球經典賽先前選出大名單，雖然沒有公布，但台灣隊總教練林岳平透露，名單中有一名40歲以上的球員，大家猜測這名球員應該就是林智勝。

林智勝表示，目前林岳平沒有直接聯絡他，如果真的有被選入正式名單中、就盡力去做，棒球是這輩子最喜愛的事情，只要有能力，無論40、45歲，教練團需要、可以做到就去做。

林智勝提到，棒球不是個人的競賽，不是一個人好就會贏球，是要想辦法把大家團結起來，他也坦言對於是否再披國家隊戰袍其實有過不同的想法轉折。

林智勝打完2017年世界棒球經典賽後曾表示應該要交棒給年輕球員，先前受訪也曾提到，如果他再被選入，其實也不是好事，但後來他有不同的想法，「我再被選入，不是代表台灣沒有人，是需要一個領導的角色在。」

林智勝表示，先前國家隊中有陳金鋒、彭政閔，隨著這些人退下來，接下來誰還可以扮演這個角色，其實並不好找，「領袖氣質有些是天生的，有的是被迫培養出來的」。

林智勝不敢說自己具有領袖特質，「我是不知不覺就變成這樣的，因為我很敢做，喜歡走在前面，如果你們相信我、就跟我走」，如果有機會再披國家隊戰袍，不一定是場場先發，但只要能夠幫助球隊團結，就是好的存在。

林智勝 棒球 經典賽

延伸閱讀

中職／最佳十人名單出爐 林智勝首獲指定打擊獎

中職／「好好待在味全龍」 林智勝心已定穿龍袍拚300轟

經典賽／再戰經典？40歲林智勝成績依舊頂尖

經典賽／招募旅日球員 林岳平：王柏融意願高

相關新聞

中職／從交棒到願意續戰國家隊 林智勝透露想法轉折

中職味全龍隊球員林智勝今天出席關懷盃記者會，被問起2023年經典賽，林智勝也透露是否再披國家隊戰袍其實有過想法轉折，「我...

中職／龍隊開複數年約是方案之一 林智勝：我會更努力

中職味全龍隊球員林智勝球季結束僅休1週就開始訓練，對於合約狀況表示經紀公司已談過一次。被問起是否想要複數年約，林智勝表示...

中職／擴編選秀過來人 吳東融懂「台鋼皇帝」難言之隱

台鋼雄鷹隊第一次擴編選秀將在12月5日揭曉挑選名單，誰將為年輕的雄鷹厚實羽翼備受矚目，作為擴編選秀轉隊的過來人，吳東融看...

中職／新竹棒球場拆招牌 味全龍澄清只是整修工程

新竹球場外觀今天拆下味全龍隊招牌，引起球迷關注，是否合作生變，龍來公司對此澄清只是整修工程之一，合約並無異動。

日職／樂天想要左投先發 鎖定昔日悍將邦威

日職樂天金鷲隊鎖定的新洋投，出現台灣球迷熟悉的名字，欲網羅曾效力富邦悍將隊兩季的左投邦威（Manny Bañuelos）...

辜仲諒棒球公益推廣到亞洲

亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）會長辜仲諒為團結各國、提升亞洲棒球實力，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。