中職／擴編選秀過來人 吳東融懂「台鋼皇帝」難言之隱

台鋼雄鷹隊第一次擴編選秀將在12月5日揭曉挑選名單，誰將為年輕的雄鷹厚實羽翼備受矚目，作為擴編選秀轉隊的過來人，吳東融看「被動」轉隊的心理調適，認為既成事實，就是以正面心態去接受，對於該年有成績的選手而言，還有另一層難言之隱。

雄鷹成為中職第6隊投入中職戰場，按規定要參與兩次擴編選秀，第一次的相關時程從今天開始啟動，5隊要在下午2點前提交30人保護名單，雄鷹則在12月5日下午2點前提交指名球員，選秀結果預計於下午5點前公布。

前一支新軍味全龍隊過去在擴編選秀挑進的人馬，第一年為中信兄弟曾陶鎔、統一獅隊廖文揚、富邦悍將隊羅華韋、樂天桃猿隊江忠垣，第二年則是兄弟吳東融、獅隊王玉譜、悍將陳品捷、猿隊劉時豪。

吳東融2020年才剛拿下最佳二壘手，就在擴編選秀中被龍隊挑選，對龍隊來說是得到一名有實績、有經驗的即戰力選手，但對於才剛拿下一座獎項的吳東融來說，規章只保障不得低於原薪，談薪籌碼形同空握。

看待近期選手表態不想當「台鋼皇帝」的狀況，吳東融也坦言，除了離開熟悉的環境、隊友之外，對於該年有打下成績的選手來說，談薪是很現實的考量，「像兄弟今年拿了總冠軍，談明年合約可能會容易一點，如果這時被選走，制度只有規定不能低於原薪資，你的成績也是效力原球隊的，新球隊不見得會因為那個成績幫你加薪。」

對於擴編選秀的心理調適，吳東融說得明白，「即使不想離開，但已經被選，勢必要去接受，未來的事你也抓不準，沒有一定的好與壞，那就正面一點去看吧！」