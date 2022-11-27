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中職／悍將感恩會約2千球迷同歡 蔡佳諺菜鳥日最正
中職富邦悍將隊今天舉行球迷感恩會，活動高潮是「菜鳥變裝日」，今年新加入球隊的新秀都有任務，學長林哲瑄點名，扮成動畫電影「101忠狗」角色庫伊拉的蔡佳諺最正。
中華職棒今天在新莊棒球場舉行球迷感恩會，下午安排新秀變裝，今年選秀首輪選進投手黃保羅扮成動畫電影「小美人魚」中的烏蘇拉，投手潘奕誠化身「名偵探柯南」裡面的小蘭姐姐，野手池恩齊扮演摩登原始人。
野手蔡佳諺扮演「101忠狗」中的角色庫伊拉，經過學長林哲瑄身旁，林哲瑄直呼：「戀愛了」。野手林岳谷扮成小木偶，野手周佳樂扮演漩渦鳴人，投手林栚呈扮演灰姑娘，郭泰呈則變身超級賽亞人。
新秀黃子宸扮演皇后，賴柏均分配到的角色是「神奇寶貝」中的小智，廖柏勳變身忍者龜，捕手蘇煒智扮演春麗，蘇捷恩變身美少女戰士，蘇捷恩一上台就講出招牌台詞，「我要代替月亮懲罰你們」，讓球迷樂開懷。
今天球迷感恩會售票進場，球團統計約吸引2000名觀眾同樂，結束球迷感恩會後，12月起陸續會安排球員分批自主訓練，明年1月11日展開春訓，農歷年間會休息5天再正式舉行開訓典禮。
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