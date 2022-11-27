快訊

桃園8年綠地變藍天！綠營人士分析鄭運鵬敗選原因 鐵票倉銳減二成四

新北落選議員不滿被抹黑 衝里長服務處「砸雞蛋尋仇」全程直播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將感恩會約2千球迷同歡 蔡佳諺菜鳥日最正

中央社／ 新北27日電
中職富邦悍將隊27日舉行球迷感恩會，活動高潮是「菜鳥變裝日」，學長林哲瑄點名，扮成動畫電影「101忠狗」角色庫伊拉的野手蔡佳諺（左7）最正。 中央社
中職富邦悍將隊27日舉行球迷感恩會，活動高潮是「菜鳥變裝日」，學長林哲瑄點名，扮成動畫電影「101忠狗」角色庫伊拉的野手蔡佳諺（左7）最正。 中央社

中職富邦悍將隊今天舉行球迷感恩會，活動高潮是「菜鳥變裝日」，今年新加入球隊的新秀都有任務，學長林哲瑄點名，扮成動畫電影「101忠狗」角色庫伊拉的蔡佳諺最正。

中華職棒今天在新莊棒球場舉行球迷感恩會，下午安排新秀變裝，今年選秀首輪選進投手黃保羅扮成動畫電影「小美人魚」中的烏蘇拉，投手潘奕誠化身「名偵探柯南」裡面的小蘭姐姐，野手池恩齊扮演摩登原始人。

野手蔡佳諺扮演「101忠狗」中的角色庫伊拉，經過學長林哲瑄身旁，林哲瑄直呼：「戀愛了」。野手林岳谷扮成小木偶，野手周佳樂扮演漩渦鳴人，投手林栚呈扮演灰姑娘，郭泰呈則變身超級賽亞人。

新秀黃子宸扮演皇后，賴柏均分配到的角色是「神奇寶貝」中的小智，廖柏勳變身忍者龜，捕手蘇煒智扮演春麗，蘇捷恩變身美少女戰士，蘇捷恩一上台就講出招牌台詞，「我要代替月亮懲罰你們」，讓球迷樂開懷。

今天球迷感恩會售票進場，球團統計約吸引2000名觀眾同樂，結束球迷感恩會後，12月起陸續會安排球員分批自主訓練，明年1月11日展開春訓，農歷年間會休息5天再正式舉行開訓典禮。

林哲瑄 黃保羅 排球

延伸閱讀

藍天再現！網點名「國民黨2女戰神」 點燃扳倒民進黨火苗

中職／前兩屆金手套都0悍將 范國宸奪獎終結乾旱期

中職／蔡佳諺、劉俊豪接力生涯首安 郭俊麟被猿隊打爆

中職／高國麟再見轟被「巴」到生氣 林哲瑄抱抱打圓場

相關新聞

中職／悍將感恩會約2千球迷同歡 蔡佳諺菜鳥日最正

中職富邦悍將隊今天舉行球迷感恩會，活動高潮是「菜鳥變裝日」，今年新加入球隊的新秀都有任務，學長林哲瑄點名，扮成動畫電影「...

複製「愛接棒」到泰國 辜仲諒捐贈棒球物資鼓勵圓夢

亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia，BFA）會長辜仲諒為團結各國、提升亞洲棒球實力，2...

中職／申皓瑋小隊長有戶外教學 九族文化村辦試膽大會

申皓瑋在富邦悍將隊秋訓期間擔任野手部門的小隊長，訓練場上扛起重任之外，場外也「揪團」試膽大會，帶領隊友前進九族文化村。

中職／再戰幾年設定不來 王勝偉：職棒是成績導向

身上的富邦悍將隊3號球衣，預告東「3」再起賽季，主動玩梗的王勝偉，回想開獎當天的激動，語調顫抖到老婆都問他幹嘛這樣講話。...

中職／范國宸雙喜臨門 典禮、婚禮西裝一次搞定

富邦悍將隊首席教練黃泰龍季前喊出讓「國宸建設」倒閉，連他本人都半信半疑，范國宸最終在一壘拿下金手套、最佳十人雙料獎項，生...

中職／羅曼續留悍將教練團 羅力退而不休任國際球探

富邦悍將隊引退洋將羅力，將以國際球探的身分續與悍將合作，領隊林華韋表示雙方都有意願，尚差具體條件待談，對於他明年再返台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。