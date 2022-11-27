中職／申皓瑋小隊長有戶外教學 九族文化村辦試膽大會

申皓瑋在富邦悍將隊秋訓期間擔任野手部門的小隊長，訓練場上扛起重任之外，場外也「揪團」試膽大會，帶領隊友前進九族文化村。

悍將秋訓安排投手、野手各一位小隊長，分別由游霆崴、申皓瑋擔任，申皓瑋接獲任務也小驚訝，但既然教練交代了，自己就是好好扛下，被虧和形象不太符，他說：「我也沒有說很皮吧！給我這個任務，就是做好本分。」

他細數小隊長要做的事，像是提醒大家在球場上要做的事情，按照教練給的時間集合全隊，以及偶爾要講講話，幫助剛進來的年輕選手，「任務滿多，要顧自己的練球時間，還要幫助大家，其實還滿不錯，一天下來滿充實的。」

秋訓過程中有回遇到1天休假，有些住比較遠的選手未選擇回家，申皓瑋主動揪團，「我就說，那不然帶你們去練一下膽量。」試膽大會成員包括岳少華、董子恩、吳世豪，以及帶著兒子來的范玉禹，一起前進九族文化村。

試膽大會安排難度從最簡單到最恐怖，第一站就是旋轉木馬，申皓瑋說：「剛開始玩旋轉木馬，我們也會怕，很久沒玩這麼刺激的遊戲。」聽不出來他到底是玩笑還認真。

中等難度的關卡像是海盜船，再進入恐怖程度升級的雲霄飛車，終極關卡是自由落體。申皓瑋透露，其實自己也不敢，「但畢竟是我帶的，還是要裝一下沒事，我還騙說走啦！有什麼好怕，扣環一扣下去時人生跑馬燈。」

他爆料范玉禹、岳少華最膽小，「小范有帶小朋友，ㄧ定要一個留下來顧，結果兩個搶著要顧。」其他人後來又多坐了一趟自由落體，但兩人堅決不再玩。申皓瑋對試膽大會很滿意，「如果可以，希望下次可以更多人去，看可不可以請巴士載我們去。」