中職／再戰幾年設定不來 王勝偉：職棒是成績導向

身上的富邦悍將隊3號球衣，預告東「3」再起賽季，主動玩梗的王勝偉，回想開獎當天的激動，語調顫抖到老婆都問他幹嘛這樣講話。頒獎典禮當天會不會流淚？王勝偉說，以往自己在領獎時都是流淚機率高，但希望今年可以把感謝的話好好講完。

王勝偉在出賽空間遭到壓縮的情況下，決心出走中信兄弟隊，在悍將成功證明自己還能再戰，全季共在游擊出賽95場，以2成98打擊率敲出96安，擒下東山再起獎。

開獎前，他認為他自己、林智勝都有機會，確定獲獎後，「我和我太太說，我我我…我拿到東山再起獎，我今年要去頒獎典禮，她說你講話幹嘛這樣，我說我有點激動。」

王勝偉坦言，剛決定離開兄弟時，不確定自己能會去哪裡、能不能延續生涯，是最煎熬的時間，訓練上也缺乏動力，「一直到確定球隊後，找回訓練的熱情，天使、惡魔交戰時需要熱情去支撐。」

王勝偉先招認，自己過往在頒獎典禮很少不哭的，「我就比較感性、比較多情緒，碰過滿多高低潮，對棒球的熱愛一直都很執著，所以每次得獎都是激動的心情。」但就算忍不住眼淚，他期望能把想說的話說完，「希望這次我能夠用很完整版的方式講完我的致詞。」

王勝偉今天出席悍將球迷會，聽到球迷喊話要他再戰10年，王勝偉回應：「不行！這樣我魚尾紋會越來越明顯。」至於自己設定要打到幾年？他點出現實的難處。

「我當然是希望可以再多打幾年，現在各球隊競爭都越來越高，不是你想打多久就可以，我們只是打到比較接近設定。」王勝偉指出，職棒還是要以成績導向，考慮再打能不能幫助球隊。