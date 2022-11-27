中職／范國宸雙喜臨門 典禮、婚禮西裝一次搞定

富邦悍將隊首席教練黃泰龍季前喊出讓「國宸建設」倒閉，連他本人都半信半疑，范國宸最終在一壘拿下金手套、最佳十人雙料獎項，生涯首度參與頒獎典禮。

范國宸本季以2成93打擊率敲出131支安打、9轟，除了「打」出生涯年外，守備也有長足進步，整季在一壘出賽94場、870次守備機會，寫下守備率0.994佳績，就連在三壘的19場出賽、34次守備機會，也留下完美守備率。

回想開獎當天，范國宸坦言覺得與許基宏之間是五五波，兩天都很緊張，靠練球轉移一下注意力。金手套對他而言確實更有意義，「畢竟前幾年守備沒讓教練團那麼信任，今年有出賽機會，有把握住機會、拿下獎項，也是給教練團的回報。」

范國宸過去失誤多到被虧開「國宸建設」，黃泰龍季前就喊話要讓它倒閉，「他那時講的時候，我也覺得有可能嗎？」范國宸說自己先不想那麼多，「把現在的工作練好、基本動作做好，季初沒想到自己可以做到這一步，今年對我是滿大的成長。」強勢讓「國宸建設」倒閉後，黃泰龍馬上再設下0失誤的高標，范國宸也有看到，「他也都會line我，跟我說明年又是新的一年，要保持一樣的積極度。」

生涯首度參與頒獎典禮，被問到準備好了沒？范國宸笑說：「西裝準備好了，致詞還要再準備一下。」他因1月1日就要舉辦婚禮，正好一起處理，訂做婚禮西裝、租借典禮西裝；過去兩年因為疫情而延宕婚禮舉辦，此時正好雙喜臨門，兩歲女兒也要當小花童。