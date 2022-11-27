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中職／羅曼續留悍將教練團 羅力退而不休任國際球探

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
羅力新球季預計將以國際球探的身分繼續為富邦悍將效力。本報資料照片
羅力新球季預計將以國際球探的身分繼續為富邦悍將效力。本報資料照片

富邦悍將隊引退洋將羅力，將以國際球探的身分續與悍將合作，領隊林華韋表示雙方都有意願，尚差具體條件待談，對於他明年再返台灣，林華韋笑答：「如果他有找到好的選手，想來看看，也說不定。」外籍投手教練羅曼則確定續留。

悍將今年共聘7洋投、2洋砲，待到球季結束的3位洋投為范米特、安得勝、富藍戈，而球團日前已表態與富藍戈、安得勝展開續約洽談，秋訓時則有兩名日籍測試洋將。

對於明年洋將洽談，林華韋指出，富藍戈、安得勝都有續留意願，但合約內容還未確定；至於日籍測試選手，投手福永春吾已確定不會留用，內野手妹尾克哉則要再討論。

外界關注羅力明年的角色，林華韋表示，「我們是希望他可以協助我們注意洋將，也就是駐外球探，他很有意願，具體條件還要再談。」

此外，悍將教練團有異動可能性，但外籍投手教練羅曼已經確定續留；另一名參與悍將秋訓的日籍投手教練酒井光次郎，是否續留，則是尚未定案。

林華韋 羅力 富邦悍將

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