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中職／悍將再升級 林華韋證實進駐稻江可望成長期基地

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊領隊林華韋。本報資料照片
富邦悍將隊領隊林華韋。本報資料照片

富邦悍將隊進駐稻江學院訓練場地作為全新基地，領隊林華韋今天證實此事，球隊秋訓已經使用這塊場地，未來也可能作為長期訓練基地。

稻江學院棒球訓練場地有2座標準棒球場，以及室內打擊訓練場、牛棚等基地設施，過去也曾是日韓球隊冬訓及大聯盟訓練營使用場地，包括韓職LG雙子、NC恐龍隊都曾作為訓練基地。

悍將秋訓已經進駐稻江，也有眼尖球迷透過球團拍攝的影片背景已經發現端倪，林華韋表示稻江的場地閒置已久，經過整理後，目前秋訓已經在這裡進行，明年一、二軍春訓一、二軍也會在此進行，因有兩塊球場，也不需像今年一樣再分流一、二軍訓練。

林華韋表示，「和學校有討論，是不是共同培育運動選手，主要就是棒球，條件也非常好，還要要再做整理，未來可能會變成長期基地。」他也提到，地方政府也都樂見其成，「附近也有東石高中、嘉義大學，如果可以帶動地方提升，我們也會善盡責任。」

至於原先使用的嘉義市棒球場，林華韋表示，還會談看看往後的合作、尚未決定，「那邊也是很好的場地，稻江也不錯，但還不能和嘉義比，嘉義市政府也對我們非常友善，非常感謝他們。」

稻江目前已有的設施還包括重訓室、醫療室、休息室、選手餐廳都已完備，現階段使用臨近飯店作為選手下榻使用，未來也可能使用稻江宿舍。

棒球 林華韋 牛棚

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