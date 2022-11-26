黑豹旗／大理謝孟廷長打進步的秘密 爸爸親手打造打擊場

大理高中棒球隊副隊長謝孟廷高三長打能力進步的原因是有「秘密基地」，他表示，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不能練球，爸爸就親手打造小型打擊場，每天能多練2小時。

大理高中昨天在黑豹旗青棒賽32強與花蓮體中交手，以5比4險勝晉級，總教練黃文生點名副隊長謝孟廷長打能力有進步，是球隊倚賴的中心棒次打者。

謝孟廷也有感受到升上高三後長打明顯進步，主因是回家後還有「秘密基地」，去年因為疫情不能練球，爸爸全手工親手在住家頂樓架起小型打擊場。

促使謝孟廷發奮勤練的原因，是剛升上高三桃園盃的比賽，首度扛4棒一直被三振，他表示，「我的特色是打擊，不練好怎麼可以」，從那時起，每天晚餐後會自主練打約2小時，練到晚上10、11時，被問起會不會吵到鄰居，謝孟廷笑說，鄰居都認識，也很支持他，「他們都會跟我說加油」。

大理高中棒球隊副隊長謝孟廷高三長打能力進步，主因是爸爸在住家頂樓親手打造「祕密基地」小型打擊場，每天能多練2小時。 （謝孟廷提供）中央社

謝孟廷的媽媽也分享，一開始家人其實都對棒球都不了解，也沒有興趣，偶然看到台北市東園國小在河堤邊練球，謝孟廷個性比較內向，希望讓他進到棒球隊訓練膽量，在抉擇的過程中，也有到台北行天宮問過神明，因此開啟棒球路。

謝孟廷要升上國中前，爸媽也有掙扎是否讓他繼續打球，他拚了威廉波特（LLB）的國手證明自己，也延續棒球路。

高中是否繼續打球，爸爸設下的目標是身高長到180公分，謝孟廷也剛好達標，被問起高中畢業後是否繼續打球有什麼標準，謝孟廷沒特別說什麼，只說夢想就是希望未來可以打職棒。