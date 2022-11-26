日職／火腿育成合約再簽王柏融 旅日生涯邁入第5年

王柏融確定續留日本職棒，根據日刊體育報導，火腿隊以育成合約迎回「大王」，在前4季表現慘澹的情況下，旅日生涯要繼續身著火腿球衣邁入第5年。

王柏融在2019年以3年合約展開旅日生涯，儘管未打出洋砲效益，仍獲火腿續約1年，然而本季在一軍還是只留下15場出賽，打擊率僅0.063，日本大賽結束後球團正式公告他的離隊，下一步動向一直備受台、日球迷關注，連日來也傳出好事近了。

王柏融新球季的落腳處在今天揭曉答案，確定繼續旅日，而出手球隊還是火腿，且是以育成合約續留。

王柏融在日職4季合計677打數敲出159安打、14轟，打擊率2成35、上壘率3成03、長打率3成53，表現完全失去中職「四割男」風采，堪稱失敗投資；儘管如此，火腿依然對王柏融球棒爆發的那一天投注期待，雙方再續前緣，尋求在日職場上破繭而出，打出球迷記憶中的「大王」身手。