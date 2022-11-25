中職／北部象迷站出來！兄弟封王遊行台北場路線公開
中信兄弟隊完成二連霸，繼台中封王遊行後，也要前進台北街頭，球團今天公布12月3日的台北場封王遊行路線，從台北市政府出發，終點為南港中國信託金融園區，屆時也將安排見面會、簽名會。
兄弟的台北封王遊行以台北市政府前廣場為首站，預計中午12點開始，路線為新仁愛路段出發→仁愛路四段→復興南路一段→（光復國小）忠孝東路四段→（春光公園）忠孝東路五段→（南港站）忠孝東路七段→研究院路一段→經貿二路→中國信託金融園區。
車隊遊行將經過忠孝東路七段與研究院路一段、經貿二路與經貿二路106巷共2個左轉路口，2處路口將派員交管指揮，民眾「免待轉」，務必配合交通警察指示。考量遊行時車隊人車安全，封王遊行活動全程「不停靠」任何站點，遊行車隊將會慢速行駛於台北市區。
球團也呼籲一同參與遊行的民眾，務必注意安全，配合現場交通警察指揮，勿緊跟車隊、勿穿越封王遊行車隊。
回到南港中國信託總部後，將緊接著舉行封王感謝祭活動，包含球星女孩見面會、簽名會相關活動，詳細資訊將陸續公布於「兄弟 Fans Club」粉絲團。
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