黑豹旗／罕見守備瑕疵差點輸球 大理險勝花體晉級

黑豹旗青棒賽32強大理高中今天與花蓮體中交手，大理6局出現罕見的守備瑕疵、讓對手跑回超前分，大理7局把握機會搶分，以5比4險勝晉級16強，總教練黃文生苦笑教球30多年沒遇過。

2022年黑豹旗全國高中棒球大賽32強在三重棒球場舉行，大理高中今天與花蓮體中交手，大理先發投手黃士齊總計投5局被敲出2支安打，投出4次四壞保送、5次三振，無失分。

大理5局打完3比0領先，6局投手、守備都有狀況，後援投手張元愷受到主審好球帶影響，接連被敲2支安打、守備失誤攻占滿壘，2人出局後接連投出2次四壞保送讓對手擠回2分，接著暴投讓花體跑回追平分。

花體2人出局、二、三壘有人時，下一棒打者敲出三壘方向滾地球，但大理三壘手出現守備瑕疵，沒有完成觸殺、而是踩壘包，讓花體跑回超前分。

大理7局追分，靠著保送、犧牲觸擊、安打、滾地球先跑回1分，再靠著花體失誤跑回致勝分，順利拿下比賽勝利、晉級16強。

大理總教練黃文生苦笑說，教球30幾年第一次遇到這個狀況，球員退場後有提醒他，比賽過程中要隨時注意場上跑者的狀態，還好沒有因此輸球。

黃文生表示，先發投手黃士齊今天控球狀況沒有很好，還好還是有壓制力，後援投手張元愷投2局失4分都不是責失分，狀況沒有不好，主要是被好球帶影響了。

2022年黑豹旗全國高中棒球大賽32強戰25日在三重棒球場舉行，台北市大理高中出現「明星臉」，後援投手張元愷（圖）登板，隊友都叫他：「范國宸加油！」 中央社

黑豹旗大理張元愷神似范國宸 為圓美國夢勤讀英文

黑豹旗青棒賽大理高中32強與花蓮體中交手，神似范國宸的投手張元愷後援2局無責失、拿下勝投，總教練黃文生稱讚他U18培訓洗禮、成熟很多，張元愷也勤學英文、希望到美國讀大學打球。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽32強今天在三重棒球場舉行，大理高中與花蓮體中交手，大理高中也有「明星臉」，後援投手張元愷登板，隊友都叫他：「范國宸加油！」

張元愷表示，預賽與內壢高中比賽時，對方教練說他長得很像富邦悍將隊的野手范國宸，張元愷表示，平常沒有在看中職，被這樣說之後有去看影片和照片，「好像真的蠻像的，眼睛都小小的、黑黑的，但他比較強，是職棒球員」。

張元愷今天6局後援登板，但隊友沒有幫忙，出現守備瑕疵讓花體一度超前比數，張元愷表示，看到隊友守備出狀況也有一些負面想法，「但他是我的隊友，我還是要努力丟進去」。

張元愷今天總計後援投2局失掉4分都不是責失分，球隊終場以5比4拿勝、晉級16強賽，張元愷拿下勝投。

張元愷今年也有入選U18世界盃棒球賽培訓隊，但最後沒有留在正選名單中，總教練黃文生直言，有感受到張元愷成熟很多，也變得比較穩定。

張元愷則提到，培訓隊藍白賽時，出賽4局無失分、信心大增，「對上國內數一數二的菁英可以有不錯的表現，再碰上其他隊也沒有在怕的」。

張元愷有美國夢，大學想要去美國讀書、打球，也有開始找球隊，為了完成夢想每晚努力花1到2小時讀英文，每週也會補習一次。