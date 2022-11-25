快訊

表態？《報告班長》導演曝宋楚瑜說「心永遠是藍的」

中職／悍將秋訓結束 首席教練黃泰龍提醒展拚一軍決心

中央社／ 台北25日電
悍將隊教練黃泰龍。 富邦悍將臉書
悍將隊教練黃泰龍。 富邦悍將臉書

中職富邦悍將隊1日起在嘉義展開秋訓，今天為秋訓最後一天，一軍首席教練黃泰龍提醒年輕球員，希望大家不鬆懈、展現力拚一軍的決心。悍將預計於27日舉行球迷感恩會。

中華職棒富邦悍將隊今年球季結束後，於11月1日在嘉義展開秋訓，總教練丘昌榮期許在秋訓努力加強自身弱點、展現衝勁；二軍總教練陳金鋒開訓時也提醒球員們，場上拿出應有的嚴謹態度，好好訓練，不管是練球或者比賽都要有靈魂投入。

悍將秋訓採練4休1、共5個循環，也有安排與中職新球隊台鋼雄鷹打交流賽，秋訓到今天結束，黃泰龍提醒年輕球員，希望球員們在接下來春訓到來前做好準備，身體上要調整休息，但心態不能鬆懈，要有升上一軍的決心並且展現出來，「越年輕越要有拚戰意識、把握機會」。

悍將結束秋訓後，預計27日在主場新莊棒球場舉行球迷感恩會，除了有球員簽名會外，也有安排「悍將菜鳥日」。

富邦悍將 中職 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／悍將秋訓練起來 「鋒總」要看到靈魂

中職／走在正確的道路上 富邦悍將得熬過換血陣痛期

中職／悍將下半季回到5成勝率 丘昌榮還是說抱歉

中職／林岳谷隨富邦悍將一軍練球 笑稱：比國際賽緊張

相關新聞

中職／悍將秋訓結束 首席教練黃泰龍提醒展拚一軍決心

中職富邦悍將隊1日起在嘉義展開秋訓，今天為秋訓最後一天，一軍首席教練黃泰龍提醒年輕球員，希望大家不鬆懈、展現力拚一軍的決...

黑豹旗／均速提升至145公里 孫易磊好投穀保拿勝

黑豹旗青棒賽32強穀保家商今天與善化高中交手，穀保先發投手孫易磊4局無失分、好投壓制，率隊以13比2、5局拿勝晉級；孫易...

日職／搭機降落北海道大地？王柏融IG影片台日網友熱議

成為自由之身的王柏融，昨天一則IG貼文引起台日球迷熱議，限時動態中他搭乘的飛機逐漸降落，日本網友推測，場景看起來很像是新...

棒球／打造亞洲大聯盟 辜仲諒分享台灣經驗

扛起新任亞洲棒球總會會長任務，辜仲諒昨天在泰國曼谷首度主持亞洲棒總執委會，為提升亞洲棒球實力而努力，期待以台灣經驗，拉齊...

棒球／從泰國出發！辜仲諒盼催生東南亞棒球勁旅

新任亞洲棒球總會（BFA）會長辜仲諒目標打造「亞洲大聯盟」，催生東南亞棒球勁旅是計畫之一，今天主持完執行委員會議後，也前...

棒球／打造亞洲大聯盟 辜仲諒舉中信兄弟為例

作為新任亞洲棒球總會會長，辜仲諒今天首度主持亞洲棒總執行委員會議，眾人一同為了提升亞洲棒球實力而努力，跨出邁向「亞洲大聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。