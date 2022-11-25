黑豹旗／均速提升至145公里 孫易磊好投穀保拿勝

黑豹旗青棒賽32強穀保家商今天與善化高中交手，穀保先發投手孫易磊4局無失分、好投壓制，率隊以13比2、5局拿勝晉級；孫易磊均速提升至145公里，畢業是否挑戰選秀還要考慮。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽32強在三重棒球場舉行，穀保家商今天與善化高中交手，穀保派出高三投手孫易磊先發，孫易磊前3局展現壓制力，讓對手9上9下。

孫易磊4局稍微有狀況，先保送首名打者，2人出局後再投出觸身球保送，接著三振化解危機，今天總計投4局，沒被敲出安打，投出6次三振、無失分。

穀保打線發揮，團隊敲出12支安打，林佳緯單場3安2打點率隊拿下比賽勝利、晉級16強，下一戰將與台東體中交手。

穀保總教練周宗志表示，孫易磊今天前3局狀況不錯，無論是直球還是變化球的控制能力都蠻好的，只有曲球狀況比較沒有到位，但有提醒孫易磊，3局投完用球數約30顆，4局的狀況比較不應該，身為先發投手應該要有拉長投球局數的能力。

孫易磊目前最快球速約149公里，周宗志表示，這陣子感覺他均速提升很多，均速可達144至145公里，是最明顯的成長， 透過科學化訓練和儀器測量，有數據可以讓球員參考，也有訓練和修正的方向。

孫易磊是今年U18世界盃棒球賽國手，他表示經過U18世界盃洗禮，有發現自己有一些地方要調整，希望身體可以再壯一點，身材如果可以更好，包括投球速度、打擊距離和穩定性應該都可以提升。

孫易磊是投打二刀流，他表示目前有開始思考畢業後要繼續升學還是投入職棒選秀，主要考量的點是自評完成度還不是很夠，至於最後決定可能要到打完這學期的比賽才會比較明朗。

穀保高一郭宸安黑豹旗磨練 教頭讚心態超齡

穀保家商高一球員郭宸安（圖）黑豹旗初體驗，總教練周宗志稱讚他心態超齡，面對大賽不會膽怯，目前觀察投球、打擊都算平均。 中央社

穀保家商高一球員郭宸安黑豹旗初體驗，總教練周宗志稱讚他心態超齡，面對大賽不會膽怯，目前觀察投球、打擊都算平均；郭宸安選擇競爭激烈的穀保，也希望看看還差別人多少。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽穀保家商今天32強與善化高中交手，高一球員郭宸安比賽後半段上場，5局上場打擊靠著野手選擇上壘、替球隊跑回1分，下半局接替守右外野。

郭宸安是2019年U12世界盃棒球賽冠軍班底，爸爸是退役職棒球星郭勇志，郭宸安升上青棒名校穀保家商，高一就打木棒組，總教練周宗志表示，高一就讓郭宸安打木棒，是希望郭宸安透過比賽磨練，提早適應大賽強度，升上高二後不管投或者打勢必都要扛起一些責任。

郭宸安雖然才高一，但周宗志稱讚，從暑假開始的幾個盃賽觀察，覺得郭宸安心態超齡，高一通常會比較緊張，但在郭宸安的身上完全看不到、上場也不會膽怯。

郭宸安也是可投可打的好手，周宗志表示，目前看來投打兩端蠻平均的，會讓郭宸安兩邊都練，但可能國中階段沒有暑假連續參加盃賽的經驗，有感覺近期球速往下掉，黑豹旗會讓郭宸安先以打擊為主。

郭宸安暑假打了金龍盃、紅葉盃、宜蘭主委盃，他表示高中的節奏比較快，目前還在適應中，雖然高一就打木棒，但抱持平常心、跟著學長比賽學東西。

郭宸安個人的想法也希望維持二刀，他笑說：「這樣比較不會無聊」，穀保陣中有不少學長是投打二刀流，他也會請教林盛恩和孫易磊，狀況不好時該怎麼調整。

進到競爭激烈的穀保打球，郭宸安表示是考慮過後自己的決定，「想要看看還差別人多少」。