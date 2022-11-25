日職／搭機降落北海道大地？王柏融IG影片台日網友熱議

成為自由之身的王柏融，昨天一則IG貼文引起台日球迷熱議，限時動態中他搭乘的飛機逐漸降落，日本網友推測，場景看起來很像是新千歲機場，也是王柏融過去四年熟悉的北海道大地。

王柏融在2019年從中職轉戰日職，與火腿隊簽下三年合約，今年又再續約一年，然而季後火腿隊宣告與王柏融結束合約，日職四年的成績是250場出賽、打擊率2成35、14轟，以及92打點。

王柏融分享飛機降落影片，網友猜測是日本千歲機場。 截圖自王柏融限動

王柏融的下一步一直是台灣球迷關心的地方，而他昨天也在個人IG限時動態分享飛機降落影片，推特上日本網友也紛紛討論，不少人推測「看起來很像是新千歲機場」，也有台灣網友表示在新千歲機場看到王柏融。

王柏融在離開火腿隊後，母隊樂天桃猿隊一直未展開接觸，日前桃猿領隊浦韋青就表示，目前聽說王柏融是有好的發展。