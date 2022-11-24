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棒球／從泰國出發！辜仲諒盼催生東南亞棒球勁旅

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
亞洲棒球總會會長辜仲諒（左七）今天（24日）率總會會員前往泰國體育署，拜會體育科學中心主任克丹托（音譯，Surasak Kerdchantuk）（左八），期盼共同促進泰國棒球發展。圖／亞洲棒球總會提供
亞洲棒球總會會長辜仲諒（左七）今天（24日）率總會會員前往泰國體育署，拜會體育科學中心主任克丹托（音譯，Surasak Kerdchantuk）（左八），期盼共同促進泰國棒球發展。圖／亞洲棒球總會提供

新任亞洲棒球總會（BFA）會長辜仲諒目標打造「亞洲大聯盟」，催生東南亞棒球勁旅是計畫之一，今天主持完執行委員會議後，也前往泰國棒球協會，舉行「東南亞棒球發展暨訓練中心」掛牌儀式，期待該中心的成立能讓東南亞棒球更加蓬勃。

泰國體育署體育科學中心主任克丹托（音譯，Surasak Kerdchantuk）出席迎接BFA成員，並感謝亞洲棒總長期對於泰國棒球的支持，期盼未來共同合作，促進泰國棒球發展。

辜仲諒也頒發「東南亞棒球發展暨訓練中心執行長」聘書予泰國棒協會長烏提恰（音譯，Vutichai），期待泰國成為東南亞棒球發展的中心，未來「東南亞棒球發展暨訓練中心」將成為訓練球員、教練及舉辦棒球比賽的重心。

中華棒球協會理事長辜仲諒今年7月從前任會長彭誠浩手中順利接棒，執掌亞洲棒球總會會長，肩負團結亞洲各國，將亞洲棒球推進至更高層級的重任，並喊出「BFA, Asian Power!」的新口號，拉齊亞洲棒球實力的關鍵第一步，就從泰國曼谷展開。

辜仲諒指出，東南亞棒球極具發展及進步空間，而位居東南亞樞紐的泰國，地理位置得天獨厚，適合作為推進、發展棒球運動的中心，更重要的是，烏提恰是亞洲棒球界的老前輩，對棒球的投入和熱誠有目共睹，泰國棒球在烏提恰的帶領之下，表現位居亞洲前六強。辜仲諒特別感謝烏提恰今年自職場退休後，重新接下泰國棒協會長一職，為泰國及亞洲的棒球運動貢獻心力。

辜仲諒也期待泰國有更多企業及有心人士投入棒球產業，向下扎根，並發揮拋磚引玉的效果，如同中國信託長期支持台灣棒球發展，包括中國信託商業銀行冠名贊助中信盃黑豹旗以及多項國際級賽事，促進棒球產業發展。

亞洲棒球總會會長辜仲諒（右）今天（24日）主持「東南亞棒球發展暨訓練中心 」掛牌儀式，並聘任泰國棒協會長烏提恰（音譯，Vutichai） （左）擔任執行長。圖／亞洲棒球總會提供
亞洲棒球總會會長辜仲諒（右）今天（24日）主持「東南亞棒球發展暨訓練中心 」掛牌儀式，並聘任泰國棒協會長烏提恰（音譯，Vutichai） （左）擔任執行長。圖／亞洲棒球總會提供

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