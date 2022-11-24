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中職／郭天信獲選最佳十人 網友看法兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
味全龍郭天信。 報系資料照
味全龍郭天信。 報系資料照

中華職棒昨日公布年度最佳十人名單，其中味全龍中外野手郭天信獲得最佳十人，在網路上引起熱議，有些人認為郭天信的打擊比中信兄弟陳文杰、樂天桃猿成晉還差一截，不該獲獎，但也有人認為郭天信的守備價值是他能獲獎的因素。

郭天信連兩年蟬聯外野金手套和最佳十人，不過他的打擊成績仍被球迷質疑。雖然郭天信打擊率高達3成01，但現在越來越多球迷更注重攻擊指數（OPS），郭天信的OPS值0.688，與陳文杰的0.744，成晉的0.738有一段落差。

不少人推測郭天信能得獎的原因是守備能力出色，精彩的美技讓媒體印象深刻。但由於中職官方沒有公布防守進階數據（例如MLB的WinShare、UZR、OAA），所以無法確定郭天信的守備價值到底有多大。

有一派網友就認為竟然防守沒有進階數據，乾脆就按照打擊成績，類似MLB的銀棒獎，不過另一派網友認為「最佳十人」指的是「攻守相加」最佳的球員，不能只看打擊。

郭天信是否夠格最佳十人，每個人都有不同的看法，投票的是媒體，球員並沒有犯錯，不應該遭受謾罵。最根本的解決方式應該是聯盟官方、製播單位、球團三方需要合力強化轉播設備，計算更進階的數據。可以效法日職計算進階數據後，只提供給付費的人觀看，這樣除了可以增加一筆收入，投票的人也能在票選上更有依據。

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