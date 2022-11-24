棒球／時隔4年 2023亞錦賽將在台中洲際棒球場舉辦

2019年亞錦賽冠軍戰中華隊在台中洲際主場對上日本隊，以1分勝出將冠軍留在台灣，睽違18年再度奪冠，全場球迷激動不已。台中市運動局長李昱叡表示，今天接獲中華民國棒球協會徵詢意願，洲際棒球場預計將延續上屆金盃榮耀共同籌辦2023年亞洲棒球錦標賽，台中備感榮幸。

李昱叡說，台中洲際棒球場是舉辦國內外各項重要賽事的首選場地，明年將迎接睽違10年重返的「2023世界棒球經典賽」A組賽事。日前大聯盟官方特別推派國際組賽事運營副主席，率領負責球場整備、管理的20位組員，親訪台中洲際棒球場進行場勘，經過半天的球場巡視，大讚「球場越來越有大聯盟水準」。

李昱叡說，市府推廣棒球運動不遺餘力，洲際棒球場更是台灣首屈一指符合國際標準的球場，歷年舉辦多項國際重大賽事，包括奧運棒球八搶三資格賽、2019年世界12強棒球錦標賽、2022年U23世界盃，以及2023年世界棒球經典賽皆在台中，並由世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」，享有棒壇美譽。

運動局表示，時隔4年亞錦賽預計再次於台中登場，期許中華隊能夠延續上一屆氣勢，將榮耀留在台灣，歡迎各地球迷來台中，進場為中華英雄加油、再創佳績。