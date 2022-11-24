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日職／大學長不言退！36歲涌井秀章喊話「再投15年」

聯合新聞網／ 綜合報導
36歲的涌井秀章希望能再投15年。圖擷自IG
36歲的涌井秀章希望能再投15年。圖擷自IG

原東北樂天金鷲隊資深投手涌井秀章，因為被交易的關係，下個球季將披上中日龍隊的戰袍。最近涌井出席在樂天宮城球場舉辦的「樂天金鷲粉絲感謝祭」活動，除了向球迷們道別之外，更發下豪語，表示未來還想繼續再打15年。

根據日本媒體「Full-Count」報導，涌井透露，本來他其實不太適應宮城球場，但自從變成主場之後，投起來是越來越順手，以前在羅德主場「千葉海洋球場」也是如此。自從被交易以來，他就把自己當作一切從頭開始，這三年間也遭遇到了不少事情。

由於事前沒有通知，因此球迷們以為已經被交易的涌井，有可能不會出席粉絲感謝祭，沒想到他卻驚奇現身。涌井則表示，即使現在已經36歲了，但他完全沒有想要退休的念頭，想繼續再戰15年。另外也很期待日後的跨聯盟交流戰，可以再度回到這個球場投球。就算不行，他也會到現場觀戰。

涌井秀章在2004年的選秀中，以第一指名加盟埼玉西武獅隊。2013年季後行使FA轉隊至千葉羅德海洋，2019年季後透過金錢交易來到東北樂天金鷲隊。過去是先發輪值主力的他，今年只有出賽10場，拿下4勝3敗的成績，季後被交易到中日龍隊，樂天則獲得內野手阿部壽樹。明年將是涌井生涯第19個賽季。

日本

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