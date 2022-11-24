棒球／感念中島輝士教練！許峰賓自曝2019年離開統一獅原因

中信兄弟跑壘教練許峰賓日前應母校文化大學邀請，與學弟妹們分享職涯經歷，在演講中感念前統一獅總教練中島輝士將他推向教練之路，並大談教練經。

許峰賓禮拜三時在社群發文寫到，「我非常感謝中島輝士教練，一直到現在我都還與他在臉書上有著良好的互動關係！我一直相信『所有的安排都是最好的安排』。所以我當教練選擇77號也是在致敬中島教練，同時也感念中島教練在那階段將我往教練之路「推」了一把，讓我開始用更多不同的角度去思考棒球訓練。」

許峰賓趁此機會大談教練經，並自喻自己就如同自助餐的菜色，鼓勵選手們主動來找我討論，「我都跟選手說我就像Buffet的菜色，他們想從教練身上拿什麼、學什麼可主動自己來找教練團討論，這樣會進步得更快。」

他提到自己2019年一度有機會升上統一獅一軍擔任教練一職，但因當時與大聯盟國民隊談好要持續前去學習，因此忍痛放棄機會，「當時我已經跟國民隊談好，兩年去美國一次跟著球隊學習，但因黃甘霖教練的邀請，希望我升上一軍，盡管球隊持續慰留，但我在權衡利弊下，我仍覺得機會難得，因此選擇離開球隊前往美國進修。」

談到在經過大聯盟球隊的學習後，返台將自己所學貢獻給球隊時，是否有發生衝突，許峰賓表示，「雖然我學的是美式教材，但不管是統一獅、洪一中總教練(富邦)或助總(中信兄弟)，每個球隊都願意給我空間，讓我幫助球隊及台灣棒球持續進步。」

最後他也在採訪時談及近期規劃，「目前正積極勤跑基層推廣棒球，並正準備再度啟航，前往美國進修，把更新的棒球訓練內容帶回台灣，持續為台灣棒球努力。」