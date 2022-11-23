棒球／華航公益營指導小球員 陳偉殷：機會來全力以赴

華航第三度舉辦公益棒球訓練營，今天由棒球名將陳偉殷、王維中攜手傳功，透過訓練與56位小球員分享旅外經驗，陳偉殷也表示今年發生很多不能控制的事，但仍堅持努力，在機會到來時就可以全力以赴。

華航舉辦公益訓練營，邀請陳偉殷、王維中擔任教練，今天帶領楊心國小、水美國小及新屋國小學生，於桃園市楊心國小棒球場進行特訓，華航並捐贈三校軟式練習球、棒球襪及球棒等球具，期待透過孕育更多為國爭光的明日新星。

這次為了能夠更加照顧到每一位學童，陳偉殷特別找來母校國立體育大學的4位學弟參與活動，透過紮實的訓練，小球員們吸收球星們的旅外和自身經驗，從基本功打好基礎，加上控球技術指導，也讓小球員們學習正確保護手臂的方法，獲益良多。

除了實際的球技指導，陳偉殷、王維中也分享自我的訓練過程，陳偉殷說，雖然這一年發生了很多不能控制的事，但仍堅持繼續做出最大的努力，當機會來的時候，就可以全力以赴，並且勉勵大家，堅持自己的理念，相信離成功就會更近。

王維中則表示，很高興在疫情趨緩後，能夠再次參與華航的棒球營與小朋友們見面，希望大家認真學習，開心打球，鼓勵小球員們未來也能用一樣積極的態度來面對所有的挑戰。