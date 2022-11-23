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中職／江坤宇生涯首獲最佳美技 猜猜看哪個Play？

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊江坤宇首度獲選「年度最佳美技獎」。 聯合報系資料照
中信兄弟隊江坤宇首度獲選「年度最佳美技獎」。 聯合報系資料照

中信兄弟隊游擊手江坤宇在游擊防區的美技守備快變成中職日常，也讓他獲得長串頭銜加身，美技快傳一壘的速度幾乎要讓主播來不及念完綽號，而今天公布的「年度最佳美技獎」是他生涯首次獲獎。

中華職棒大聯盟與LINE TODAY合作進行票選，經過1萬4993位球迷票選，最終結果今天出爐，江坤宇今年4月4日在新莊球場攔下霸帝士強勁滾地安打，起身精準傳一壘完成刺殺的精采守備，獲得7780票，以51.89%的高得票率，榮獲2022年度最佳美技獎。

江坤宇從2020年第一個完整賽季以來，連續三年獲得游擊手金手套獎的肯定，不過在年度最佳美技獎上始終擦身而過，去年這座獎項是由隊友宋晟睿獲選，當時他以沒收吉力吉撈鞏冠全壘打的美技壓倒眾人，而這座獎項自2015年頒布開始，還沒人衛冕成功。

江坤宇 吉力吉撈 鞏冠

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