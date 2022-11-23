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中職／最佳十人名單出爐 林智勝首獲指定打擊獎

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒33年最佳九人暨指定打擊獎名單。圖／中職聯盟提供
中華職棒33年最佳九人暨指定打擊獎名單。圖／中職聯盟提供

中華職棒今天公布最佳九人暨指定打擊獎，德保拉、王威晨、陳傑憲都是連三年獲獎，林智勝是生涯第8座，但首次以指定打擊身分獲獎，陳晨威、范國宸都是首度獲獎。

今年拿下中職總冠軍的中信兄弟隊，在最佳九人暨指定打擊獎也是大贏家，一共4人獲獎是五隊最多，接下來樂天桃猿隊、味全龍隊各2人，統一獅、富邦悍將隊各1人。

兄弟洋投德保拉本季繳出14勝、158次奪三振、防禦率2.44的成績，拿下勝投王、三振王，並連續三年拿下最佳九人投手獎，更入圍年度最有價值球員前三名，力拚年度MVP三連霸。

兄弟隊長王威晨，連續三年收下最佳九人三壘手獎，隊友江坤宇今年打擊更進化，129支安打、6支全壘打、打擊率3成18皆是生涯新高，蟬聯最佳九人游擊手獎，完成二連霸。

兄弟捕手福來喜暨金手套獎後，再獲得最佳九人捕手獎，成為中職首位拿到最佳九人捕手獎的洋將，也是首位包辦兩項捕手獎的外籍選手。

猿隊林立今年成績亮眼，140安打、14全壘打、83打點、打擊率3成35，包辦安打王、打點王、打擊王，拿下最佳九人二壘手獎，也是今年呼聲極高的MVP競爭者；隊友陳晨威以單季38次盜壘成為今年的盜壘王，123支安打排聯盟第二、打擊率3成27為生涯新高，拿下生涯首座最佳九人外野手獎。

富邦悍將范國宸也是首度獲獎，本季出賽114場，131支安打、9支全壘打、51打點，安打數排聯盟第四，奪下最佳九人一壘手獎。

獅隊陳傑憲火力穩定輸出，打擊率年年維持在3成以上，攻守兼具囊括金手套及最佳九人，成功蟬聯三年最佳九人外野手獎；龍隊郭天信本季打擊率成301，138支安打、25次盜壘皆排聯盟第二，成功挑戰最佳九人外野手獎二連霸。

林智勝轉披龍袍後，本季103場出賽，繳出104支安打、10支全壘打、62分打點、打擊率3成00，過去7次獲獎有6次是以游擊手身分、1次二壘手，相隔6年再次獲獎，也是生涯首度獲得最佳指定打擊獎。

中華職棒33年最佳九人暨指定打擊獎名單如下：

投手 德保拉（中信兄弟）

捕手 福來喜（中信兄弟）

一壘手 范國宸（富邦悍將）

二壘手 林立（樂天桃猿）

三壘手 王威晨（中信兄弟）

游擊手 江坤宇（中信兄弟）

指定打擊 林智勝（味全龍）

外野手 陳晨威（樂天桃猿）、陳傑憲（統一獅）、郭天信（味全龍）

樂天桃猿 陳傑憲

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