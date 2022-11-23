好香～林襄、峮峮誰比較婆？20大人氣中職啦啦隊女神為你加加油！

場邊最美風景！

許多人到球賽不只看球員們比賽，場邊的啦啦隊女神們也成為了焦點之一，擁有超高人氣的她們總是帶著滿滿的活力，讓人感受到滿滿的正能量！

近年來不只能在場邊能看到啦啦隊女神們賣力為球員加油的場景，在各大綜藝節目或是廣告中，也能見到她們的身影，她們甚至跨足主持、戲劇，甚至是YouTube界。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出20大人氣中職啦啦隊女神，一起來看看有哪些女神入榜了吧！

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No.10 籃籃

目前為Rakuten Girls隊長的籃籃，擁有甜美長相和活潑搞笑的個性也讓籃籃成為《綜藝新時代》、《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》的固定主持人，甚至還以《綜藝大集合》入圍過綜藝節目主持人獎，表現可以說是相當亮眼。

除了三個節目之外，還有網路節目《懿想天開》和《STRIKE！》，讓不少球迷們擔心籃籃是否還能兼顧樂天女孩隊長，但當時籃籃則回應「不同環境不同挑戰！」，粉絲們也紛紛表示，「希望籃籃顧好身體」、「繼續支持女神」、「真的是漂亮能力又好」。

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No.9 短今

來自Passion Sisters的短今，因為有著和大長今裡李英愛相似的長相，因此被朋友稱為「小短今」，姣好的身材配上甜美的笑容，引起不少網友喜愛，不曾談過戀愛的短今也表示一直覺得自己很像跟工作談戀愛，決定兩者結合為一出寫真。

短今曾兩度推出個人寫真書，讓支持她的球迷們大飽眼福，「真的好辣」、「身材太好了吧」、「真的是甩掉了乖乖女的形象」、「短今就是女神樣」、「迷人短今」、「又美又好看，真的甜美氣質可愛動人」。

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No.8 林穎樂

林穎樂現在為Rakuten Girls成員，擁有亮麗外形的她在2021年休季時間參加《全明星運動會》第三季，在體育系畢業的背景下，林穎樂在測試賽中表現優異，更是打破女子50公尺的游泳紀錄，獲選為「女狀元」，在節目中也曾獲得MVP肯定。

除了節目中的表現，林穎樂也曝光自己2023年寫真年曆的照片，，讓網友大讚：「真的會運動又長得漂亮」、「身材真的超好，不愧是游泳教練」、「又甜又辣又漂亮」、「馬上手刀預購起來」、「真的好漂亮」。

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No.7 陳怡叡 Yuri

曾擔任過Uni Girls、LamiGirls的陳怡叡，目前為Rakuten Girls成員，除了身為啦啦隊隊員之外，也參與過多個廣告與戲劇演出，像是《刻在你心底的名字》、《台北女子圖鑑》、《村裡來了個暴走女外科》等都看得到陳怡叡的身影。

除此之外，陳怡叡也經常參與各大節目，在今年也加入《全明星運動會》第四季擔任紅隊隊員，雖然先前的表現曾遭網友批評，但不少網友仍鼓勵陳怡叡「Yuri加油！後面表現打臉這些觀眾」、「相信妳的表現會越來越好的」、「Yuri運動的時候也好漂亮好有魅力」、「真的是女神風範」。

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No.6 孟潔

現任Rakuten Girls成員的孟潔，擁有水汪汪的無辜大眼，被不少球迷們稱為「空靈系仙女」，孟潔曾在體育競技節目《全明星運動會》第一季到第三季中擔任藍隊經理，知名度大開，節目中暖心的舉動更是為她累積不少人氣，更有「最正經理」封號。

孟潔也在IG上透露近期與其他樂天隊員們一起參與《綜藝玩很大》錄製，立刻引起網友們熱烈討論，「好香的一集，什麼時候要播出」、「樂天玩很大收看起來」、「史上最香玩很大」、「必看必看！」、「希望以後有機會多多一起上節目」。

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No.5 巫苡萱

巫苡萱目前為Rakuten Girls成員，曾經在2019年到2020年之間擔任隊長，不只在啦啦隊上有出色的表現，巫苡萱在主持上也非常傑出，除了先前曾與徐乃麟、林真亦共同主持《星光歡樂城》之外，日前更在《天才衝衝衝》中升任為助理主持人。

除了巫苡萱之外，Rakuten Girls隊長籃藍也成為助理主持人，兩人的加入也讓觀眾們非常期待會有什麼新火花，「節目多了亮眼的存在」、「有苡萱感覺都是好歡樂的」、「多了美麗的助理主持人感覺大家都變開心了」、「相信兩位表現會越來越好的」。

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No.4 陳伊

擁有招牌虎牙的陳伊先前為Lamigo桃猿LamiGirls成員的陳伊，在2015年因為拍攝洪秀柱募款年曆後遭球團暫停活動而退出後，並與另外兩位啦啦隊員曉帆、梓甯，組成伊梓帆團體出道，在這之間也在YouTube經營個人頻道，並在2021年時回鍋成為Rakuten Girls成員。

甜美笑容的陳伊也加入《全明星運動會》第四季擔任紅隊隊員，努力的訓練過程也讓陳伊直呼「每週播出都比上一週瘦跟黑！」，但網友們也鼓勵陳伊「真的黑得很明顯，但是還是很美，超可愛」、「健康跟體能都越來越好了」、「真的變瘦了，繼續加油呀」。

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No.3 琳妲

來自「Rakuten Girls」的琳妲，擁有甜美外型和姣好身材，除了為啦啦隊員之外，還是YouTube頻道「反骨男孩」的成員之一，2018年與反骨男孩團長「酷炫」合唱的歌曲「痘痘那邊」至今更是創下1540萬的觀看次數，甚至一度成為當時熱門歌曲，人氣一路飆漲。

率真又幽默的個性，讓琳妲成為不少綜藝節目的常客，更在YouTube上創立個人頻道「琳妲是0蛋」分享日常，不做作的傻大姐個性，受到不少網友喜愛，「EQ感覺好高，好幽默」、「真的是很率真的歌性」、「長得漂亮還幽默有梗」、「完全沒偶像包袱」。

IG：＠linda831212

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No.2 峮峮

現為中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員的峮峮，2017年時，在場邊隨著陳子豪應援曲起舞的影片在網路上廣為人知，活潑可愛的「少女感」加上自然的「呆萌感」，讓峮峮不論在台灣或是日本都擁有大批粉絲，甚至兩度登上日本漫畫雜誌《週刊YOUNG JUMP》封面，成為首位上該雜誌封面的台灣人，

目前為《飢餓遊戲》及網絡節目《星光雲!Run新聞》主持人的峮峮，也參與各大綜藝節目擔任嘉賓，節目中真實不做作的個性更是圈粉無數，「真的好呆萌」、「從小細節真的可以看出真實不做作的個性」、「好感度＋20000」、「一點也不做作的個性好圈粉」、「長得漂亮，個性又好，真的很圈粉」、「感覺個性好呆萌」。

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No.1 林襄

2021年加入Rakuten Girls的林襄，因為火辣的身材一加入就引起不少網友關注，甚至在日本也擁有超高人氣，與高雄議員黃捷外型相似，被不少人稱為「兇版黃捷」，在今年（2022）年推出的個人寫真集《與你襄遇》實體版更是一推出就秒殺，還同時佔據多家書店排名第一，人氣水漲船高，甚至成為四個網路節目主持人。

近期加入了《全明星運動會》擔任第四季黃隊經理的林襄，因為黃隊霸凌事件捲入風波，但林襄也被網友們發現，許多時間都會暖心的待在林玉書身旁，讓網友們表示改觀，「是很溫暖的球經耶」、「原本對她沒有什麼好感，看到照片之後覺得她好像一顆溫暖的小太陽」、「完全改觀了，真的是很暖心的女孩」。

IG：＠95_mizuki

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月20日至2022年11月19日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『20大人氣中職啦啦隊女神』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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