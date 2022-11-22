快訊

重機高速撞車亡…死者家屬要求道歉 沒開燈運將：我車速正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／鄭凱文手術順利完成 助總床邊探視暖暖的

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊投手鄭凱文的骨刺清創手術順利完成，總教練林威助探視。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手鄭凱文的骨刺清創手術順利完成，總教練林威助探視。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊投手鄭凱文今年帶著手肘骨刺的痛楚投完總冠軍賽，球季結束後動刀，球團今天證實已經完成手術，總教練林威助也出現在病床邊探視，瞇起招牌笑眼比讚。

鄭凱文本季成績依舊亮麗，出賽18場、108.2局，繳出8勝3敗、防禦率2.32，總冠軍賽也扛起1場先發，以7局失2分好投奪勝，但他其實在下半季就浮現骨刺傷情，每一次投完後需要休息多久才能投下一場都是未知數，一路撐到球季結束。

鄭凱文排定於今天進手術房，球團在傍晚證實，他的骨刺清創手術已經順利完成。

鄭凱文日前受訪時透露，今年因為傷情，影響輪值調度，自己覺得很不好意思，對於總冠軍賽的登板也有不安，但助總要他不用想太多，霸氣說「有事我負責」，讓他更能全力去拚。這是他生涯第三次因骨刺問題動刀，他也希望是最後一次了。

鄭凱文 中信兄弟 林威助

延伸閱讀

中職／自由球員行使期限剩1天 尚無人提出申請

中職／帶著骨刺拚冠 鄭凱文季後開刀：最後一次

中職／A級FA清單揭曉 林智勝、廖文揚都是龍隊高薪階級

中職／林威助率兄弟封王 日媒也關心「壓倒性勝利」

相關新聞

中職／金手套全「猿」覆沒 兄弟5席最大贏家

中職33年金手套今天公布得獎名單，中信兄弟拿下5席再度成為最大贏家，樂天桃猿隊則是唯一掛零。

中職／戴培峰蹲滿百場不敵 福來喜成洋捕金手套第一人

中華職棒33年金手套得主今天放榜，中信兄弟隊福來喜成為史上第一位獲獎捕手，寫下空前紀錄，擊敗單季蹲滿百場的富邦悍將隊22...

中職／鄭凱文手術順利完成 助總床邊探視暖暖的

中信兄弟隊投手鄭凱文今年帶著手肘骨刺的痛楚投完總冠軍賽，球季結束後動刀，球團今天證實已經完成手術，總教練林威助也出現在病...

中職／前兩屆金手套都0悍將 范國宸奪獎終結乾旱期

富邦悍將隊已在金手套獎項缺席兩年，今年靠范國宸在一壘出線，終結乾旱期，從「國宸建設」翻身超勵志。

中職／自由球員行使期限剩1天 尚無人提出申請

中華職棒自由球員（FA）行使期限剩1天，截至今天下午5時為止仍沒人提出申請，包括此次最大咖樂天桃猿隊野手陳俊秀，還有討論...

少棒／「師母」承諾不了的第11屆 徐生明盃10年落幕？

徐生明國際少棒錦標賽今年邁入第十屆，「師母」謝榮瑤完成當初對徐總許下的承諾，對於外界「敲碗」的第11屆，謝榮瑤心裡有過不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。