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中職／鄭凱文手術順利完成 助總床邊探視暖暖的
中信兄弟隊投手鄭凱文今年帶著手肘骨刺的痛楚投完總冠軍賽，球季結束後動刀，球團今天證實已經完成手術，總教練林威助也出現在病床邊探視，瞇起招牌笑眼比讚。
鄭凱文本季成績依舊亮麗，出賽18場、108.2局，繳出8勝3敗、防禦率2.32，總冠軍賽也扛起1場先發，以7局失2分好投奪勝，但他其實在下半季就浮現骨刺傷情，每一次投完後需要休息多久才能投下一場都是未知數，一路撐到球季結束。
鄭凱文排定於今天進手術房，球團在傍晚證實，他的骨刺清創手術已經順利完成。
鄭凱文日前受訪時透露，今年因為傷情，影響輪值調度，自己覺得很不好意思，對於總冠軍賽的登板也有不安，但助總要他不用想太多，霸氣說「有事我負責」，讓他更能全力去拚。這是他生涯第三次因骨刺問題動刀，他也希望是最後一次了。
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