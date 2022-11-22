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中職／自由球員行使期限剩1天 尚無人提出申請

中央社／ 台北22日電
陳俊秀決定不行使FA權利。 聯合報系資料照
陳俊秀決定不行使FA權利。 聯合報系資料照

中華職棒自由球員（FA）行使期限剩1天，截至今天下午5時為止仍沒人提出申請，包括此次最大咖樂天桃猿隊野手陳俊秀，還有討論度很高的味全龍隊捕手劉時豪都確定不會提出。

中職14日公告符合自由球員資格共25人，其中中信兄弟隊陳子豪、鄭凱文、樂天桃猿隊林泓育都有複數年合約，富邦悍將隊野手詹智堯、統一獅隊野手潘武雄本季已宣布引退。

悍將隊野手高國輝、王勝偉取得資格，但很早就透過社群平台表態不會行使自由球員權利，味全龍隊野手林智勝先前受訪也表明應不會行使權利，不想要一直換球隊，會穿著龍袍完成300轟里程碑。

中職今年起實施新的制度，參照其他國家職業棒球制度，將球員分為A、B級，各隊薪資前12高的球員為A級球員，薪資排名13名之後球員為B級球員。

自由市場討論度高的B級球員、龍隊捕手劉時豪先前受訪提到，個人傾向絕對是留在龍隊，也傳出前東家樂天桃猿隊有意出手，但劉時豪已與龍隊達成合約共識，也確定不會行使權利。

今年自由球員市場最大咖、屬A級球員的樂天桃猿隊陳俊秀，以及B級球員樂天桃猿隊野手余德龍、B級球員中信兄弟捕手黃鈞聲也都表明不會行使權利。自由球員行使期限為23日下午5時。

樂天桃猿 自由球員 劉時豪

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