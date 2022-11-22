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少棒／「師母」承諾不了的第11屆 徐生明盃10年落幕？

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
第10屆徐生明國際少棒錦標賽將在12月3日開打。記者陳宛晶／攝影
第10屆徐生明國際少棒錦標賽將在12月3日開打。記者陳宛晶／攝影

徐生明國際少棒錦標賽今年邁入第十屆，「師母」謝榮瑤完成當初對徐總許下的承諾，對於外界「敲碗」的第11屆，謝榮瑤心裡有過不去的坎，坦言「真的不敢承諾」，盼有企業願意承接。

本屆徐生明盃將於12月3日展開、為期4天，32隊包括來自南韓的大邱LIONS俱樂部，將與國內球隊一較高下。今年因為美濃場館整修，賽事移到立德棒球場進行，無法在美濃有始有終是美中不足的地方，為了彌補小球員無法拔蘿蔔的遺憾，賽會將為每隊準備一箱蘿蔔、一支紙傘。

記者會開始時，大螢幕才剛播放賽事回顧影片，謝榮瑤已經忍不住紅了眼眶，回想2013年在告別式上對徐總的承諾，就這麼把比賽一路辦下來，常常有心累到想放棄的時候，「但我問自己，可以放棄嗎？心裡有個聲音說不可以，我知道這個聲音來自徐生明。」對於天上的丈夫，她笑答：「他在上面很涼，我在下面跑得要死，我相信他都有看到。」

謝榮瑤表示，因為舉辦比賽結緣很多人，感謝這一路上幫忙的體育署、高雄市政府、企業贊助、個人贊助，以及義大犀牛、富邦悍將、味全龍隊。她也透露，「最順的那三年，就是因為富邦蔡承儒執行長，是我擔子比較沒那麼重的三年，一口氣就是承諾我三年，也怕我不相信，直接就用簽約的方式，贊助我三年，真的是感恩。」

即將完成10屆賽事，謝榮瑤感覺肩膀上的重擔終於就要卸下，她坦言過去每次打電話總是很猶豫，心裡都有過不去的坎，這兩年疫情期間，也知道各企業都很困難，她甚至還會先看股價波動，「如果掉很多，我連一通電話都不敢打。」

募款一年比一年困難，謝榮瑤有意讓比賽在十分圓滿的情況下畫下句點，但徐總子弟兵的林益全高國輝都呼籲大企業能接手贊助。林益全說：「徐生盃這麼有意義的少棒錦標賽，可以延續一直做。」高國輝則表示，「這是非常有意義的活動，由衷的希望它能繼續辦下去。」資深球評曾文誠呼籲：「剛剛影片中有看到林益全，往後的路不管怎麼走，我們都可以坦，我們一起幫她坦下來。」

林益全 徐生明 高國輝

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