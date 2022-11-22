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徐生明少棒賽／十年有成 師母謝榮瑤：一通責罵電話成轉捩點

中央社／ 台北22日電
師母謝榮瑤(右二)。 中華民國徐生明棒球發展協會
師母謝榮瑤(右二)。 中華民國徐生明棒球發展協會

因與徐生明的承諾，師母謝榮瑤10年再辛苦都堅持走下去，徐生明少棒賽「十年有成」，謝榮瑤直言曾接到一通責罵她「女人辦不好事」的電話是轉捩點，「我不想讓人看不起」。

2013年在曾任中職教頭的「棒球魔術師」徐生明逝世告別式上，師母謝榮瑤承諾舉辦徐生明國際少棒賽10年，今年是邁入第10屆，今天記者會上謝榮瑤表示，現在感覺肩膀上的重擔輕了一點點，過程中遇到太多挫折和沮喪。

謝榮瑤表示，一路走來要感謝的人很多，包括體育署、高雄市政府、個人捐款和企業幫忙，才可以走到今天，「有挫折才有進步，雖然心很累，但內心的聲音一直跟我說，你可以的。」

10年走來並不容易，除了經費來源，謝榮瑤也提到，自己是家庭主婦，剛開始碰到一些狀況真的很慌，印象最深刻的是第4屆時受到颱風影響，雨勢不斷，各隊教練不斷詢問是否要停賽，正當聚集討論時接到一通電話，「接起來就罵，就知道女人辦比賽會有好事嗎？」讓她當場淚崩。

謝榮瑤表示，當天她滿腹委屈衝到徐生明的塔位前向他抱怨，也要徐總許諾接下來會有好天氣，「還好徐生明在天上還是會怕我，在那之後徐生明盃幾乎沒有再下過雨」，但那一通責罵的電話是轉捩點，收拾好情緒，謝榮瑤告訴自己：「我會努力學習，不要讓人瞧不起。」

第10屆徐生明盃少棒賽今年將於12月3日在高雄市立德棒球場開打，總計32支球隊參賽，還有來自韓國的少棒隊，謝榮瑤表示，「我做到我當初對徐總的承諾，10年的堅持，十分辛苦，但也十分感恩，十年有成，期待能夠十全十美」。

徐生明 棒球 體育署

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