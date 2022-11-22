快訊

重機高速撞車亡…死者家屬要求道歉 沒開燈運將：我車速正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／前兩屆金手套都0悍將 范國宸奪獎終結乾旱期

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊范國宸。本報資料照片
富邦悍將隊范國宸。本報資料照片

富邦悍將隊已在金手套獎項缺席兩年，今年靠范國宸在一壘出線，終結乾旱期，從「國宸建設」翻身超勵志。

中職聯盟今天公布金手套得主，中信兄弟隊5席最多，味全龍隊2人上榜，悍將及統一獅隊都是1席，僅樂天桃猿隊無人中獎。

悍將前一座金手套已經要追溯到2019年外野手林哲瑄，接下來兩年都無人上榜，直到今年才終於再有悍將攻占榜單，范國宸拿下180分，擊敗兄弟許基宏的133分。

范國宸過去被認為攻優於守，本季撕下負面標籤，不僅「打」出生涯年，守備也有長足進步，整季在一壘出賽94場、870次守備機會，寫下守備率0.994佳績，就連在三壘的19場出賽、34次守備機會，也留下完美守備率。

悍將其他競爭金手套的選手，以捕手戴培峰最為可惜，蹲滿100場，阻殺率0.455也很夠水準，在票選上得到135分，不敵兄弟福來喜的157分。

老將王勝偉在游擊拿下88分，排名第2，王正棠在二壘獲得53分，排名第3，申皓瑋則在外野拿下9分、排名第6。

范國宸 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／金手套全「猿」覆沒 兄弟5席最大贏家

中職／戴培峰蹲滿百場不敵 福來喜成洋捕金手套第一人

中職／出賽數登聯盟最高 范國宸豐收球季了解自己

中職／收到范國宸球棒 要當打者？施子謙：沒有啦

相關新聞

中職／金手套全「猿」覆沒 兄弟5席最大贏家

中職33年金手套今天公布得獎名單，中信兄弟拿下5席再度成為最大贏家，樂天桃猿隊則是唯一掛零。

中職／戴培峰蹲滿百場不敵 福來喜成洋捕金手套第一人

中華職棒33年金手套得主今天放榜，中信兄弟隊福來喜成為史上第一位獲獎捕手，寫下空前紀錄，擊敗單季蹲滿百場的富邦悍將隊22...

中職／鄭凱文手術順利完成 助總床邊探視暖暖的

中信兄弟隊投手鄭凱文今年帶著手肘骨刺的痛楚投完總冠軍賽，球季結束後動刀，球團今天證實已經完成手術，總教練林威助也出現在病...

中職／前兩屆金手套都0悍將 范國宸奪獎終結乾旱期

富邦悍將隊已在金手套獎項缺席兩年，今年靠范國宸在一壘出線，終結乾旱期，從「國宸建設」翻身超勵志。

中職／自由球員行使期限剩1天 尚無人提出申請

中華職棒自由球員（FA）行使期限剩1天，截至今天下午5時為止仍沒人提出申請，包括此次最大咖樂天桃猿隊野手陳俊秀，還有討論...

少棒／「師母」承諾不了的第11屆 徐生明盃10年落幕？

徐生明國際少棒錦標賽今年邁入第十屆，「師母」謝榮瑤完成當初對徐總許下的承諾，對於外界「敲碗」的第11屆，謝榮瑤心裡有過不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。