中職／前兩屆金手套都0悍將 范國宸奪獎終結乾旱期

富邦悍將隊已在金手套獎項缺席兩年，今年靠范國宸在一壘出線，終結乾旱期，從「國宸建設」翻身超勵志。

中職聯盟今天公布金手套得主，中信兄弟隊5席最多，味全龍隊2人上榜，悍將及統一獅隊都是1席，僅樂天桃猿隊無人中獎。

悍將前一座金手套已經要追溯到2019年外野手林哲瑄，接下來兩年都無人上榜，直到今年才終於再有悍將攻占榜單，范國宸拿下180分，擊敗兄弟許基宏的133分。

范國宸過去被認為攻優於守，本季撕下負面標籤，不僅「打」出生涯年，守備也有長足進步，整季在一壘出賽94場、870次守備機會，寫下守備率0.994佳績，就連在三壘的19場出賽、34次守備機會，也留下完美守備率。

悍將其他競爭金手套的選手，以捕手戴培峰最為可惜，蹲滿100場，阻殺率0.455也很夠水準，在票選上得到135分，不敵兄弟福來喜的157分。

老將王勝偉在游擊拿下88分，排名第2，王正棠在二壘獲得53分，排名第3，申皓瑋則在外野拿下9分、排名第6。