中職／金手套全「猿」覆沒 兄弟5席最大贏家

中職33年金手套今天公布得獎名單，中信兄弟拿下5席再度成為最大贏家，樂天桃猿隊則是唯一掛零。

兄弟出線的5個位置分別是投手吳哲源、捕手福來喜、三壘王威晨、游擊江坤宇以及外野手陳文杰，其中王威晨為4連霸、江坤宇3連霸，其他3人都是首度獲獎。

味全龍隊拿下兩席，分別由二壘李凱威、外野郭天信獲獎，李凱威為第一座金手套，郭天信則是二連霸。

有趣的是，郭天信對金手套期待深，從春訓時的目標就寫下「全手套」，天哥可愛的錯誤成為笑點，還被隊友拿來取笑，本季隨著失誤逐漸增多，也讓他越來越不安，一度面對媒體詢問是否擔心沒拿到金手套，超誠實回應「會！」自承失誤太多，媒體一片靜默，讓他更慌張，哭喪著臉問：「你們幹嘛都不講話！」

富邦悍將隊已經連續兩年在金手套空手而歸，今年靠范國宸從「國宸建設」翻身，生涯首度拿下金手套，終結悍將的「金手套荒」；統一獅隊則由陳傑憲保住一席，也是他生涯首擒金手套。

猿隊原本被看好梁家榮在三壘有出線希望，但最終拿下139分，不敵王威晨的171分，也讓榜單上全「猿」覆沒。

金手套完整得獎名單如下：