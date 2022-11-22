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中職／戴培峰蹲滿百場不敵 福來喜成洋捕金手套第一人

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟捕手福來喜，成為史上第一位獲得金手套的外籍捕手。本報資料照片
中信兄弟捕手福來喜，成為史上第一位獲得金手套的外籍捕手。本報資料照片

中華職棒33年金手套得主今天放榜，中信兄弟隊福來喜成為史上第一位獲獎捕手，寫下空前紀錄，擊敗單季蹲滿百場的富邦悍將隊22歲捕手戴培峰。

中職過去29座捕手金手套，清一色都是本土捕手，福來喜成為史上第一人。

福來喜本季在二軍駐足一段不算短的時間，7月才因洋投陸續離隊而重新被召回，最終全季出賽71場、擔任捕手68場，阻殺率0.529為達標捕手中最佳。

戴培峰未能獲獎相當可惜，他是史上第5人、第8人次單季蹲滿百場的捕手，也是最年輕的一位；前4人包括1995、1996年都正好蹲滿100場的洪一中，葉君璋則於1998、2005、2006年三度達陣，鄭達鴻在2010年以捕手出賽101場，高志綱則在2012年蹲破百場。

攤開前7次捕手蹲滿百場的獲獎紀錄，也僅1996年洪一中在金手套突圍，其餘6人次都失利；最佳十人票選則有2010年鄭達鴻、2012年高志綱勝出。

投手吳哲源、一壘手范國宸、二壘手李凱威都是首度奪得金手套，三壘手則是王威晨完成四連霸，游擊手江坤宇三連霸。外野手3席則由味全龍隊郭天信、統一獅隊陳傑憲、中信兄弟隊隊陳文杰出線，其中陳傑憲、陳文杰都是首度拿下金手套。

陳傑憲 中信兄弟 高志綱

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