日職／王柏融明年有望續留日職？ 日本網友掀起熱議

今年休賽季未獲日本火腿續約的台灣好手王柏融，近日傳出明年有高機率會續留日本職棒，還有其他隊對他十分有興趣，消息傳至日本後，日本網友猜測可能是休賽期瘋狂交易又缺外野手的中日龍，此外西武、羅德也都有被點名。

最近王柏融可能續留日本職棒消息傳出，加上王柏融近日參加瘦子演唱會後，在社群轉發友人貼文，友人寫道：「再來換我們去日本找你！加油！」引起眾人遐想大王明年會繼續在日本奮戰。

消息也從台灣傳到日本，日本網友見狀紛紛表示：「有錢沒補到人的巨人、打線欠缺外野的中日、爭奪近藤失敗的球隊，大概就這些」「真的假的」「去年表現有逐漸恢復，二軍成績應該還是有人要」「可能只是不適應北海道天氣」等言論。

顯然大王明年加入那隊接下來在兩國之間都會受到很多討論，近期王柏融有可能先去日本，若能搞定合約問題，應該跟往年一樣1月到日本訓練，然後等到備戰經典賽在回台灣參賽。