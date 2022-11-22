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日職／王柏融明年有望續留日職？ 日本網友掀起熱議
今年休賽季未獲日本火腿續約的台灣好手王柏融，近日傳出明年有高機率會續留日本職棒，還有其他隊對他十分有興趣，消息傳至日本後，日本網友猜測可能是休賽期瘋狂交易又缺外野手的中日龍，此外西武、羅德也都有被點名。
最近王柏融可能續留日本職棒消息傳出，加上王柏融近日參加瘦子演唱會後，在社群轉發友人貼文，友人寫道：「再來換我們去日本找你！加油！」引起眾人遐想大王明年會繼續在日本奮戰。
消息也從台灣傳到日本，日本網友見狀紛紛表示：「有錢沒補到人的巨人、打線欠缺外野的中日、爭奪近藤失敗的球隊，大概就這些」「真的假的」「去年表現有逐漸恢復，二軍成績應該還是有人要」「可能只是不適應北海道天氣」等言論。
顯然大王明年加入那隊接下來在兩國之間都會受到很多討論，近期王柏融有可能先去日本，若能搞定合約問題，應該跟往年一樣1月到日本訓練，然後等到備戰經典賽在回台灣參賽。
According to TSNA, former Nippon-Ham Fighters' 王柏融 (Wang Po-Jung) is likely to stay in Japan for the 2023 season as there are other NPB teams interested in him. 😮 #NPBTW https://t.co/X8cqQjHPXu pic.twitter.com/V7aO7DmmhL— CPBL STATS - ♥️ #95, Mina, LIKE (@GOCPBL) 2022年11月21日
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