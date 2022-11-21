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中職／頒獎典禮套票限量288席 23日中午開搶

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒年度頒獎典禮將於11月30日在台北萬豪酒店舉辦，開放球迷購票進場，23日中午12點門票啟售，限量288席。圖／中華職棒提供
中華職棒年度頒獎典禮將於11月30日在台北萬豪酒店舉辦，開放球迷購票進場，23日中午12點門票啟售，限量288席。圖／中華職棒提供

中華職棒年度頒獎典禮將於11月30日在台北萬豪酒店舉辦，開放球迷購票進場，23日中午12點門票啟售，限量288席。

今年球季雖因疫情影響，各球隊都遭遇戰力調度挑戰，但在聯盟、球團、球迷一同「鬥陣相挺」之下，讓33年賽季順利畫下句點，再來就是頒獎典禮，為選手一整年的努力，帶來榮譽的獎盃點綴。

頒獎典禮開放球迷共同參與，推出限量288席1800元套票（含價值2500元以上商品），有機會抽中只送不賣的中信兄弟球員同款封王護目鏡，以及TEAM TAIWAN球員版球衣（市值4880元）、球員版球帽（市值2280元）、球員版後背包（市值3880元）， 23日中午12時起於全家售票系統開放購票，民眾可到全家便利商店FamiPort或是FamiTicket全網購票網搶購。

金手套得主將於22日放榜，最佳十人則是23日，東山再起獎由富邦悍將王勝偉獲獎，至於3大獎年度MVP、最佳新人獎、最佳進步獎則是已經公布入圍名單，將於頒獎典禮當天開獎。

2022明台產險中華職棒頒獎典禮票價資訊

【銷售時間】

2022年11月23日（三）中午12:00開賣至2022年11月29日（二）23:59止

【典禮地點】

台北萬豪酒店5樓 (台北市中山區樂群二路199號)

【購票方式】

全家便利商店FamiPort機台購票、FamiTicket售票網線上購票

【票種/票價】

中華職棒頒獎典禮觀禮票劵組 每組NT. 1800元，限量288席（劃位）

［內含入場券一張、CPBL經典商品超值包一袋(市值NT. 2500以上)，商品當日兌換］

中華職棒 富邦悍將 王勝偉

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