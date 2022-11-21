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棒球／自爆曾得罪教練被「冰」 許峰賓談台灣棒球進步中

聯合新聞網／ 編輯邱柏勳／台北報導
中信兄弟許峰賓教練。 文化大學提供
中信兄弟許峰賓教練。 文化大學提供

中信兄弟二軍內野守備兼跑壘教練許峰賓，近期因與球星周思齊出版「跑壘學」一書，獲邀回母校文化大學演講，並勉勵棒球隊學弟珍惜天賦，此外，知名體育主播陳捷盛也擔任神秘嘉賓到場支持。

許峰賓自認從小資質平庸，他以自身經歷勉勵學子：「我在小學時都在撿球，而到了國中後被教練認為技術不夠，所以被要求從快速壘球開始打，畢業後我到了南英商工，靠著努力入選了IBF世界青棒賽，而獲得進入文化大學的機會。」

許峰賓回憶起大學生活：「但到了大學後，才發現我的隊友們都是怪物，4年下來我依舊沒獲得上場機會，我不管如何苦練都無法追上那些有天賦優秀的隊友，所以又撿了4年的球。但似乎是受到老天眷顧，當年報名職棒代訓的人數未額滿，我也因此有機會加入統一獅。」

文大甲組棒球隊（美孚巨人）黃士魁領隊（左）與中信兄弟跑壘教練許峰賓(右)。 文化大學提供
文大甲組棒球隊（美孚巨人）黃士魁領隊（左）與中信兄弟跑壘教練許峰賓(右)。 文化大學提供

然而，許峰賓的棒球生涯並不順遂，到了統一獅後，自認能力與他人相比較不足，因此自行購入攝影機，在練習時錄下自己的打擊動作，每想到此舉竟惹惱了當時的總教練中島輝士，因而遭到「冷凍」，直到生涯末期，球隊教練團改組後才「解凍」獲得上場機會。

退役後，許峰賓先轉當健身教練持續進修，隔年重返統一獅擔任教練，還獲得到大聯盟國民隊擔任助理教練學習的機會，他認為台灣的棒球實力正慢慢向美國、日本、韓國靠近：「我將旅美進修的內容帶回台灣，並透過在富邦和兄弟的數據證實，透過一系列我帶回來的跑壘訓練，能讓球隊及球員的成績與效率快速提升，同時我也認為台灣的棒球實力，正在跟上美日韓的腳步。」

談到中信兄弟近期以史無前例的總冠軍賽8連勝達成二連霸，許峰賓認為球隊媲美國外的農場系統非常完善，這也幫助球員每年省了至少600小時的時間，正是這個原因，讓球員獲得更多時間訓練、休息，成為兄弟近2年奪冠推手。許峰賓也希望能將這些訓練推廣到基層：「透過整合球隊的日式風格和我的美式訓練內容，幫助選手的能力迅速提升，我也將在未來結合書中內容，把跑壘訓練推廣到基層，持續幫助台灣棒球進步。」

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