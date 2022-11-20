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中職／帶著骨刺拚冠 鄭凱文季後開刀：最後一次

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中職台灣大賽，中信先發投手鄭凱文主投7局失2分。圖／聯合報系資料照
中職台灣大賽，中信先發投手鄭凱文主投7局失2分。圖／聯合報系資料照

中信兄弟隊投手教練佛斯特在封王遊行日意外爆料，鄭凱文是撐著右手肘骨刺疼痛去投總冠軍賽，季後也確定開刀，鄭凱文證實此事：「周二就會去動手術。」也補了一句，「希望是最後一次。」

鄭凱文今年球季繳出8勝3敗、防禦率2.32的漂亮成績，但出賽18場、投108.2局，兩項數據都比去年低，原因是教練團刻意拉長他的先發間隔，讓他有時間好好休息，佛斯特就表示，鄭凱文一直有骨刺困擾，但在季末展現出替球隊犧牲的精神。

鄭凱文表示，骨刺狀況其實一直都有，只不過今年下半季開始變得嚴重，8月就到多家醫院檢查，球隊合作的高雄長庚醫院醫師周文毅檢查後，確定骨刺狀況，到了10月就連日常生活都受到影響，睡覺不小心壓到就痛醒，季後需要開刀治療。

「希望撐住幫球隊拿下下半季冠軍。」知道骨刺狀況後，鄭凱文的第一個念頭還是團隊，「教練團也給我比較多時間休息，出賽那天就可以全力以赴。」不過也因這樣，鄭凱文對於影響到球隊輪值、調度感到抱歉，頻頻說：「不好意思。」

季後賽投不投？鄭凱文也思考很久，原因是心有不安，就怕表現不好影響到球隊，結果總教練林威助告訴他：「不要想太多，有事我負責。」讓鄭凱文毅然決然投入，全神貫注在總冠軍賽第三戰，以92球投出先發7局失2分的好投，拿下勝投。

這是鄭凱文第三次為了骨刺開刀，第一次是2013年效力橫濱隊時期，第二次2015年已經加入兄弟，這次開刀評估應趕得上春訓及開季，鄭凱文說：「是最後一次，希望不要再動手術了。」

鄭凱文 橫濱 中信兄弟

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