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中職／準備二刀流？宋晟睿收到投手用菜單
中信兄弟隊預計年底討論是否讓宋晟睿實施「二刀流」，不過宋晟睿已經先收到投手用重訓菜單，他也說：「有機會就二刀流。」
兄弟今天在台中舉辦封王遊行暨球迷感謝活動，結束後球隊會先休息，宋晟睿表示，目前收到球隊的訓練菜單裡，也有投手教練佛斯特提供的訓練，這是自第一年加入職棒後，再次在休賽季為投球預作準備。
宋晟睿表示，目前訓練上還是野手為主，但投手也會訓練，「打擊這方面還是要加油，投球就是盡力去表現，如果有好成果再去發展。」
宋晟睿曾在今年曾在一軍後援登板時投出151公里球速，也讓總教練林威助表達年底會討論是否讓宋晟睿二刀流，佛斯特表示，宋晟睿具有頂尖臂力，無論是朝外野手或投手努力，都會有好的發展。
今年宋晟睿首次被帶進總冠軍賽，也是第一次參與封王遊行，對球迷的熱情印象最深刻，「第一次看到路上有這麼多摩托車，很熱情，捷運站那邊也擠了超多人，還一直放鞭炮。」
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