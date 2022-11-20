聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／準備二刀流？宋晟睿收到投手用菜單

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊完成中華職棒二連霸，今天在台中市區舉辦封王遊行，外野手宋晟睿首次參與。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊完成中華職棒二連霸，今天在台中市區舉辦封王遊行，外野手宋晟睿首次參與。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊預計年底討論是否讓宋晟睿實施「二刀流」，不過宋晟睿已經先收到投手用重訓菜單，他也說：「有機會就二刀流。」

兄弟今天在台中舉辦封王遊行暨球迷感謝活動，結束後球隊會先休息，宋晟睿表示，目前收到球隊的訓練菜單裡，也有投手教練佛斯特提供的訓練，這是自第一年加入職棒後，再次在休賽季為投球預作準備。

宋晟睿表示，目前訓練上還是野手為主，但投手也會訓練，「打擊這方面還是要加油，投球就是盡力去表現，如果有好成果再去發展。」

宋晟睿曾在今年曾在一軍後援登板時投出151公里球速，也讓總教練林威助表達年底會討論是否讓宋晟睿二刀流，佛斯特表示，宋晟睿具有頂尖臂力，無論是朝外野手或投手努力，都會有好的發展。

今年宋晟睿首次被帶進總冠軍賽，也是第一次參與封王遊行，對球迷的熱情印象最深刻，「第一次看到路上有這麼多摩托車，很熱情，捷運站那邊也擠了超多人，還一直放鞭炮。」

中信兄弟隊完成中華職棒二連霸，今天在台中市區舉辦封王遊行，外野手宋晟睿首次參與。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊完成中華職棒二連霸，今天在台中市區舉辦封王遊行，外野手宋晟睿首次參與。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟 球速 林威助

延伸閱讀

中職／平野惠一被封王車潮震懾 助總要他明年別遲到

中職／封王獲母親擊掌 林威助：金本知憲的吻就不必了

中職／兄弟拿總冠軍媽媽很開心 林威助：她跟我擊掌

中職／林威助2連霸史上第8人 明年挑戰4大傳奇教頭紀錄

相關新聞

中職／中信兄弟封王遊行 車陣數公里長

台中市區連兩年湧現黃潮，中信兄弟隊在中華職棒締造二連霸，昨封王遊行，長長的黃色車陣綿延數公里，球團公布參與人數達15萬人...

棒球／中信盃青少棒 鶴聲國中隊史首冠

第九屆中信盃全國棒球錦標賽青少棒冠軍，由四連勝的屏東縣鶴聲國中勝出，隊史首度稱霸這項賽事，也在個人獎項大豐收。

中職／帶著骨刺拚冠 鄭凱文季後開刀：最後一次

中信兄弟隊投手教練佛斯特在封王遊行日意外爆料，鄭凱文是撐著右手肘骨刺疼痛去投總冠軍賽，季後也確定開刀，鄭凱文證實此事：「...

中職／兄弟封王！盧秀燕說「明年見」遭蔡其昌批驕傲 網：最強會長忘記高度

台中市長盧秀燕今參加中信兄弟封王遊行感謝祭，致詞說「兄弟是台中的英雄，明年三連霸，不見不散！」，此語一出，有媒體問「盧是...

中職／準備二刀流？宋晟睿收到投手用菜單

中信兄弟隊預計年底討論是否讓宋晟睿實施「二刀流」，不過宋晟睿已經先收到投手用重訓菜單，他也說：「有機會就二刀流。」

經典賽／「超想的野心」王威晨盼入中華隊、對決大谷

世界棒球經典賽將在明年3月8日開打，中信兄弟隊王威晨毫不掩飾自己的渴望，「我有超想的野心，希望可以獲得餅總的青睞，進入正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。