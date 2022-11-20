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經典賽／「超想的野心」王威晨盼入中華隊、對決大谷

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
締造二連霸的中信兄弟隊今日舉辦封王遊行，隊長王威晨參與。記者蘇志畬／攝影
締造二連霸的中信兄弟隊今日舉辦封王遊行，隊長王威晨參與。記者蘇志畬／攝影

世界棒球經典賽將在明年3月8日開打，中信兄弟隊王威晨毫不掩飾自己的渴望，「我有超想的野心，希望可以獲得餅總的青睞，進入正式名單。」他也很期待能打進複賽、對決大谷翔平

中華隊今年由「餅總」林岳平領軍，50人大名單在日前出爐，不過人選不公布，接下來1月6日要先提交35人訓練名單，2月7日則是正式30人名單定案。

2019年世界12強棒球賽是王威晨首次打成棒一級國際賽事，對經典賽當然有滿滿渴望，他說：「我不會畏懼去打這麼高強度的賽事，壓力一定會有，希望可以享受這個壓力。」

王威晨希望自己能夠幫助中華隊爭取好名次，短期目標是打到日本，代表屆時有機會對決大谷翔平，王威晨也說：「希望囉，很期待跟高層級的球員對決。」

王威晨在總冠軍賽曾因腳傷錯過2場，他也表示，目前傷勢復原幾乎100%，「但還是要持續觀察，避免明年又再受傷，還是會持續追蹤。」

王威晨 大谷翔平 中華隊

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