中職／平野惠一被封王車潮震懾 助總要他明年別遲到

前阪神隊教練平野惠一今年加入中信兄弟教練團，參與球隊二連霸，還特地留下來參加封王遊行，封王到遊行的空檔沒出去玩，而是待在房間為明年做準備，總教練林威助也透露，平野明年有機會續留。

兄弟今天在台中市區舉辦封王遊行，這是平野惠一在日職沒有過的體驗，他說：「非常感動，看到球迷這麼開心就放心了。」

連綿的黃色車陣讓平野嚇了一跳，「機車的數量很驚人，印象深刻。」他有聽說過去年遊行是人多、今年車多，平野也說：「希望明年可以更多人，擠爆街道。」

兄弟不少洋將早已返國，平野為了參加遊行特地多留幾天，「我有問林桑（威助）適不適合，他說當然留下來比較好。」不過這幾天平野也沒趁機瀏覽台灣風光，他說：「就是在回顧今年球季，準備明年的東西，自己也有點累了。」

這是否代表平野明年會續留？林威助表示，應該是會繼續留下來，也透露今年春訓平野來得比較晚，那時候就有跟他說：「明年要早一點來，不能遲到。」

平野球員時期效力過歐力士、阪神隊，也是林威助前隊友，退休後擔任過阪神二軍守備跑壘教練、一軍打擊教練和二軍打擊教練等職務，林威助表示，平野無論打擊、守備、跑壘都有一定觀念，而台灣目前有些細節還沒辦法做那麼好，因此他來到之後，一直努力灌輸球員的觀念，要把細節做得更好。