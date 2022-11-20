中職／吳哲源連2年封王遊行印象深 有信心拿最佳進步獎

中職中信兄弟隊投手吳哲源連2年參與封王遊行，有個弟弟跟著車隊跑了滿身汗讓他印象深刻。吳哲源入圍最佳進步獎，他也很有信心，「今年可以投出這樣的成績，我覺得滿值得的」。

中華職棒中信兄弟隊今天在台中舉行封王遊行，兄弟隊投手吳哲源連2年參與，他表示球迷很熱情，感覺人數比去年多，球迷用各種方式跟著封王車隊，「有個像是國中生的弟弟跟著我們車隊跑，跑了滿身汗，我們一直跟他說，辛苦了、不要再跑了。」

吳哲源笑說，隊友詹子賢在車上一直拿著大聲公喊，「他都講一些屁話，用台語喊起床囉！吃飽沒？」但沒有人回他，因為太吵了，喇叭聲很大聲。吳哲源表示，封王遊行也算是回饋球迷，球迷整年替球隊加油，拿下總冠軍一起慶祝很開心。

吳哲源今年投出亮眼表現，也有入圍年度大獎最佳進步獎，他很有信心，但也提到入圍就是肯定，平常心看待，結果還是要當天才會知道，「之前的努力得到的成果，我覺得自己滿有機會的。」

對於投手金手套獎，吳哲源則表示有期待，但得獎機會應該是一半一半，認為味全龍隊洋投鋼龍是最大的競爭者，「我都會去看數據，他的數據有機會，我覺得我也不輸啦！」