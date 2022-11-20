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中職／封王獲母親擊掌 林威助：金本知憲的吻就不必了

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊完成中華職棒二連霸，今天在台中市區舉辦封王遊行。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊完成中華職棒二連霸，今天在台中市區舉辦封王遊行。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊今天舉辦封王遊行，總教練林威助率領隊員搭乘巴士繞行台中市區，能夠再次將冠軍留在家鄉，讓他非常開心，當他帶著封王消息到母親病房時，獲得母親「擊掌」回應。

今年兄弟在季後挑戰賽開打前，林威助的母親發生嚴重車禍，這段期間助總醫院、球場兩頭跑，而當球隊在總冠軍賽四連勝橫掃對手後，林威助終於忍不住淚水，之後也趕緊到病房報到，告訴母親這個好消息。

「她非常開心。」林威助解釋，因為在病房中不敢看電視，「得到總冠軍之後，我一進去，她就給我一個擊掌。」

今天封王遊行母親來不及出院參與，但林威助的哥哥也到台中市政府為他加油，林威助表示，母親的手術很順利，目前就等骨頭復原，接下來球隊休息期間就專心照顧母親，若有時間也會抽空到日本一趟見見好友。

這次封王，林威助照例收到不少日本教練、隊友的祝賀，去年封王時前隊友金本知憲曾說要「獻吻」，林威助笑說：「這次會回去報告，去年的禮物還沒收到，但親一下就不必了。」

兩次跟球隊繞行台中，林威助表示，每一年都很感動，尤其是看到球迷臉上的笑容，「今年拿這個冠軍，值得了。」

林威助 中信兄弟

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