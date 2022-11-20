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中職／悍將2日籍測試洋將 鋒總：是否邀請春訓再討論
富邦悍將隊今天與中職新軍台鋼雄鷹隊進行練習賽，悍將隊的先發打線意外揭露陣中有日籍測試洋將，除了擔任第1棒、游擊手的妹尾克哉外，還有一名右投福永春吾，作為明年洋將選才參考。
悍將於秋訓期間邀請福永春吾、妹尾克哉進行隨隊訓練及測試，二軍總教練陳金鋒表示，因兩位為測試洋將，所以在實戰比賽安排上場測試，是否繼續邀請參加春訓，將會等秋訓結束後，與球團及教練團進行討論。
妹尾克哉為游擊手、右投左打，11月18日剛度過24歲生日，今年效力日本獨立聯盟北九州鳳凰隊，已在球季結束後離隊，來到悍將測試。
28歲的福永春吾185公分、97公斤，為阪神虎隊2016年選秀第6指名，但4季下來僅在一軍出賽7場，生涯幾乎常駐二軍，與旅日回歸的中信兄弟隊投手呂彥青是隊友，他也待過獨立聯盟德島藍短襪隊，與張泰山、陳品捷當過隊友。
福永春吾在2020年季後遭到阪神戰力外，他曾在接受日本媒體訪問時透露，去年5月獲樂天桃猿隊同意他前來測試，但最終因疫情並未取得簽證而作罷，晚了一年多，出現在悍將秋訓陣營測試。
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