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中職／黃潮再現！兄弟封王遊行 15萬象迷擠爆台中街頭

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊完成中華職棒二連霸，今天在台中市區舉辦封王遊行。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊完成中華職棒二連霸，今天在台中市區舉辦封王遊行。記者黃仲裕／攝影

台中市區連續兩年湧現黃潮，中信兄弟隊在中職締造二連霸，今天舉辦封王遊行，長長的黃色車陣綿延數公里，球團公布參與人數達15萬人，比去年10萬人增加不少。

兄弟封王遊行從台中市政府出發，市長盧秀燕也特地到場鼓勵，去年她相約二連霸成真，今年盧秀燕再次預言：「讓我們一起努力，明年三連霸在這裡再相見。」

兄弟球員11點搭乘著紅色雙層巴士開始繞行台中市區，熱情的象迷不只站在路邊應援，估計有上千台機車緊緊跟隨，也有球迷在豔陽天下騎著腳踏車加入車陣，最後車隊約在12點半抵達洲際棒球場，接受在主場守候的球迷歡呼聲。

去年封王遊行時曾出現機車未待轉的交通亂象，今年台中市政府特地出動大批警力維持進行交管，讓球迷可以安心騎車，盧秀燕也表示：「要感謝警察同仁早起幫忙，進行交管以及維安的工作。」

中信兄弟隊完成中華職棒二連霸，今天在台中市區舉辦封王遊行。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊完成中華職棒二連霸，今天在台中市區舉辦封王遊行。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊完成中華職棒二連霸，今天在台中市區舉辦封王遊行。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊完成中華職棒二連霸，今天在台中市區舉辦封王遊行。記者黃仲裕／攝影

中職 中信兄弟 棒球

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