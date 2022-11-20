中職／黃潮再現！兄弟封王遊行 15萬象迷擠爆台中街頭

台中市區連續兩年湧現黃潮，中信兄弟隊在中職締造二連霸，今天舉辦封王遊行，長長的黃色車陣綿延數公里，球團公布參與人數達15萬人，比去年10萬人增加不少。

兄弟封王遊行從台中市政府出發，市長盧秀燕也特地到場鼓勵，去年她相約二連霸成真，今年盧秀燕再次預言：「讓我們一起努力，明年三連霸在這裡再相見。」

兄弟球員11點搭乘著紅色雙層巴士開始繞行台中市區，熱情的象迷不只站在路邊應援，估計有上千台機車緊緊跟隨，也有球迷在豔陽天下騎著腳踏車加入車陣，最後車隊約在12點半抵達洲際棒球場，接受在主場守候的球迷歡呼聲。