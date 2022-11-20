聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／黃潮再現！兄弟封王遊行 15萬象迷擠爆台中街頭
台中市區連續兩年湧現黃潮，中信兄弟隊在中職締造二連霸，今天舉辦封王遊行，長長的黃色車陣綿延數公里，球團公布參與人數達15萬人，比去年10萬人增加不少。
兄弟封王遊行從台中市政府出發，市長盧秀燕也特地到場鼓勵，去年她相約二連霸成真，今年盧秀燕再次預言：「讓我們一起努力，明年三連霸在這裡再相見。」
兄弟球員11點搭乘著紅色雙層巴士開始繞行台中市區，熱情的象迷不只站在路邊應援，估計有上千台機車緊緊跟隨，也有球迷在豔陽天下騎著腳踏車加入車陣，最後車隊約在12點半抵達洲際棒球場，接受在主場守候的球迷歡呼聲。
去年封王遊行時曾出現機車未待轉的交通亂象，今年台中市政府特地出動大批警力維持進行交管，讓球迷可以安心騎車，盧秀燕也表示：「要感謝警察同仁早起幫忙，進行交管以及維安的工作。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言