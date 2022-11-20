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經典賽／啦啦隊陣容也經典 首波女孩名單有峮峮、籃籃

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
2023年世界棒球經典賽組成最強啦啦隊，今天公布第一波名單，分別是Passion Sisters峮峮、Rakuten Girls籃籃、Uni Girls瑟七、Fubon Angels慈妹。圖／悍創運動行銷提供
2023年世界棒球經典賽組成最強啦啦隊，今天公布第一波名單，分別是Passion Sisters峮峮、Rakuten Girls籃籃、Uni Girls瑟七、Fubon Angels慈妹。圖／悍創運動行銷提供

2023年世界棒球經典賽組成最強啦啦隊，為中華隊應援，今天公布第一波名單，分別是Passion Sisters峮峮、Rakuten Girls籃籃、Uni Girls瑟七、Fubon Angels慈妹。

A組預賽將在台中展開，中華職棒各隊組出最強應援團為中華隊吶喊助威，這也是台灣舉辦正式國際賽以來，首次由中職啦啦隊聯軍帶領球迷為國家隊應援，同時悍創運動行銷也宣布中華隊正式賽將配合應援團開放啦啦隊全主場應援，內、外野球迷屆時都可以享受到無差別的加油熱潮。

11月21日經典賽套票開放販售區域為各區前六排，外野套票限量2000組，而單場票購買時間為29月中信卡友優先購，12月2日全面開賣，相關賽事QA及購票懶人包可上悍創運動行銷臉書粉絲專頁查詢。

中職啦啦隊 中華隊 經典賽

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