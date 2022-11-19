中職／猿隊洋投有續約可能 阪神不要的威克神在名單

樂天桃猿隊今年球季洋投群幾乎從頭待到尾，狂威13勝、霸林爵8勝，後援投手豪勁更以36次救援成功拿下救援王，只不過季末霸林爵腳傷、必贏多未發揮戰力，成為在總冠軍賽不敵中信兄弟隊的原因之一。

桃猿領隊浦韋青肯定狂威、霸林爵、豪勁今年球季的貢獻，但在季後也有針對洋投狀況進行檢討，「洋將尋找管道一直很穩定，但明年在找洋將時要更積極去補強。」猿隊再加上季中離隊轉投墨聯的索沙，只用五洋將是五隊最少。

浦韋青也表示，跟狂威、霸林爵、豪勁合作順利，也有在評估續約機會，但仍會精挑細選，持續尋找其他人選，好好討論。

猿隊過去曾簽下右投威克神（Aaron Wilkerson），但後來因家庭因素未報到，今年球季威克神轉投日職阪神隊，成績是5勝5敗、防禦率4.08，季後未獲得續約。

浦韋青表示，雙方有保持聯絡，過去疫情是他考量是否來台的一個點，現在或許意願有提升，「他會是名單上的一人，但也還有不少人選在考慮。」

樂天桃猿前年底季初曾一度宣布簽下曾效力過釀酒人隊的右投手威克神（Aaron Wilkerson），但之後因家庭因素，威克神並未報到，而是在美國國內道奇隊體系出賽。今年球季，威克神投效日職阪神虎，留下5勝5敗、防禦率4.08成績，季後遭不續約。

浦韋青說：「我們還有跟威克神保持聯絡，疫情趨緩後，或許他會比較有意願，他目前是名單上的其中一人，但我們有不少人選在考慮。」