中職／入圍新人王 許峻暘回顧球季大呼「奇幻」

樂天桃猿隊許峻暘入圍年度新人王，要與味全龍隊陳冠偉、統一獅隊楊孟沅共逐獎項，他對於自己今年能夠整季健康打完已經很滿意，「今年是很奇幻的旅程。」

許峻暘今年球季不在一軍開季名單，不過4月15日就上來支援，而且就此卡位牛棚主力位置，中間只有被疫情「擊敗」，因染疫下放二軍，跟球隊一直打到球季結束，還在總冠軍賽登板獲得寶貴經驗。

「在預期之外。」許峻暘回顧今年球季，「沒想到這麼快就上一軍，還待到完，是滿奇幻的旅程。」今年春訓他給自己「一整年保持健康」、「一、二軍合計出賽40場以上」兩項目標，結果都有達成。

許峻暘今年光是在一軍就出賽44場、投了51.2局，防禦率僅2.09，24歲的他還多次被賦予「拆彈」任務，許峻暘表示：「不要多想就好，很多學長也都給我建議，像是（陳）禹勳、（黃）偉晟前輩，也會問老虎（黃子鵬）之前當中繼的經驗。」