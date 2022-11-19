中職／入圍已是肯定 成晉看好吳哲源拿進步獎

樂天桃猿隊外野手成晉入圍今年中職最佳進步獎，他感謝教練團給予機會，才讓自己能夠打出進步成績，但他認為中信兄弟隊投手吳哲源會獲獎，自己「有入圍就是滿大肯定」。

成晉去年球季出賽50場、打擊率2成87，今年球季出賽數翻倍，打擊率還上升到3成16，成晉表示，今年光出賽數就提升到100場，要感謝教練團，讓自己能夠持續出賽、保持好手感，「先不論數據，今年比起來，心態、技術、經驗都比去年更進步。」

對成晉來說，在自己與富邦悍將隊賴智垣、吳哲源之間，他更看好吳哲源獲獎，「他的成績、貢獻度就是擺在那邊。」吳哲源今年轉型先發，拿下11連勝，整季11勝1敗，勝率高達9成17，單季120局超越個人過去5年總和，防禦率是2.85。

30日的頒獎典禮成晉還是會先準備感言，但他慶幸自己應該不用上台，「不然講感言很怕哭出來。」想到棒球路上的貴人，無論隊友、教練、家人支持，讓他能夠無後顧之憂去拚戰，「現在講不會哭，但上台後情緒很難說。」

今年總冠軍賽第四戰，猿隊原本有機會將戰線延長，讓成晉對自己在最後1打席的雙殺難以忘懷，「還是會難過，到現在都還在想，要透過休賽季的訓練，讓自己更好。」